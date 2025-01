NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. Wie Analyst James Quigley in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, verspricht er sich von dem Pharmakonzern im Jahr ein solides operatives Abschneiden. Anleger sollten seiner Meinung nach aber abwarten, bis sich in der zweiten Jahreshälfte bei Medikamenten neue Kurstreiber abzeichneten./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2025 / 05:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0012005267