Der strauchelnde Industriekonzern Thyssenkrupp will die Tochter Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) abtrennen und erwägt dafür einen Verkauf oder einem Börsengang. Interesse an der Sparte gibt es nun offenbar auch aus dem deutschen Kleinwerteindex. Der Motorenhersteller Deutz zeigt Interesse an einem Kauf des Marinegeschäfts von Thyssenkrupp, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Branchenkreise. Die Kölner zählen demnach zu einem Kreis von Interessenten und hätten Ende des abgelaufenen Jahres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...