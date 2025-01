Die BASF-Aktie verzeichnet am frühen Handelstag weitere Kursverluste und setzt damit ihren jüngsten Abwärtstrend fort. Im XETRA-Handel fiel der Kurs des Chemiekonzerns auf 41,67 Euro, was einem Minus von 0,7 Prozent entspricht. Seit dem 52-Wochen-Hoch von 54,93 Euro Anfang April hat das Papier bereits über 30 Prozent an Wert eingebüßt. Die anhaltend hohen Energiepreise und verschärfte Regulierungen in Europa belasten weiterhin die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens, was sich deutlich im Aktienkurs widerspiegelt.

Analysten bleiben vorsichtig optimistisch

Trotz der aktuellen Kursschwäche sehen Marktexperten mittelfristig Aufwärtspotenzial. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 52,84 Euro, was deutlich über dem aktuellen Niveau liegt. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,47 Euro. Allerdings könnte die geplante Dividendenkürzung von 3,40 Euro auf 2,48 Euro pro Aktie das Anlegerinteresse weiter dämpfen.

