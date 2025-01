GlobalLogic und Hitachi Systems Trusted Cyber Management, bekannt als die Cyber Security Services "Hitachi Cyber", stellen in Krakau, Polen, ein neues, hochmodernes Security Operations Center (SOC) vor, das fortschrittliche Technologie mit Expertenwissen in den Bereichen Sicherheit und digitales Engineering kombiniert, um Cybersicherheitslösungen für die sich entwickelnde Bedrohungslandschaft in Europa bereitzustellen.

GlobalLogic Inc. freut sich, die Eröffnung eines neuen Security Operations Center (SOC) in Krakau, Polen, bekannt zu geben, das die Fähigkeiten von Hitachi Cyber nutzt. Diese Ankündigung kommt zu einem kritischen Zeitpunkt für Organisationen im Bereich der Cybersicherheit, da der Beginn des Jahres 2025 erhöhte Risiken durch KI-gesteuerte Angriffe, Ransomware-as-a-Service und Schwachstellen in der Lieferkette mit sich bringt. Aktuellen Berichten der ENISA zufolge haben sich Cybervorfälle in ganz Europa im vergangenen Jahr verdoppelt, und die Auswirkungen auf kritische Sektoren wie das Gesundheitswesen, die Energieversorgung und die Fertigung waren tiefgreifend. Darüber hinaus haben laut dem Fortinet-Bericht "2024 Global Cybersecurity Skills Gap Report" 70 der Unternehmen aufgrund des zunehmenden Mangels an qualifizierten Fachkräften im Bereich Cybersicherheit Schwierigkeiten, ihre Vermögenswerte zu schützen. Das SOC in Krakau ist in der Lage, diese drängenden Herausforderungen zu bewältigen, indem es eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung und maßgeschneiderte Lösungen anbietet, die Organisationen dabei helfen, Risiken zu minimieren, die Einhaltung von Vorschriften wie der DSGVO und NIS2 sicherzustellen und die Widerstandsfähigkeit gegen eine immer ausgefeiltere Bedrohungslandschaft zu stärken.

Individuelle Herangehensweise und fortschrittliche Technologie

Das neue SOC bietet eine einzigartige Kombination von Dienstleistungen, die den Schutz von Netzwerken, Servern, Anwendungen, Geräten und Prozessen abdecken. Diese Lösungen nutzen fortschrittliche Tools für die Erkennung, Analyse und Reaktion und setzen dabei neben anderen Technologien KI-Fähigkeiten zur präzisen Überwachung von Bedrohungen ein. Die Angebote des Zentrums sind auf die spezifischen Bedürfnisse verschiedener Sektoren zugeschnitten, darunter Finanzen, Energie, Schienenverkehr, Fertigung und Gesundheitswesen. Das SOC zeichnet sich durch seine maßgeschneiderte Herangehensweise und die Fähigkeit aus, Herausforderungen im Zusammenhang mit Betriebstechnologie (OT) wie Industrieanlagen und Informationstechnologie (IT) wie Infrastruktur zu bewältigen, die spezielle Sicherheitsmaßnahmen erfordern.

Das Zentrum konzentriert sich auf die Erkennung und Bekämpfung von Bedrohungen in OT- und IT-Umgebungen unter Berücksichtigung der Unterschiede in ihrer Architektur, ihren Protokollen und ihrer Kommunikation. Durch den Einsatz fortschrittlicher Tools und KI ermöglicht das SOC die Erkennung ungewöhnlicher Verhaltensweisen und eine schnelle Reaktion auf potenzielle Angriffe. Darüber hinaus unterstützt es Organisationen bei der Erfüllung regulatorischer Anforderungen und hilft ihnen, Risiken effektiv zu minimieren und ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken.

Wachsende Sicherheitsbedürfnisse

Das Zentrum in Krakau ermöglicht die Auslagerung von SOC-Funktionen, was besonders für kleine und mittelständische Unternehmen attraktiv ist. Diese Organisationen können von einem voll funktionsfähigen SOC profitieren, ohne die Kosten für den Aufbau und die Wartung ihrer Infrastruktur tragen zu müssen. Für große Organisationen bietet SOC-as-a-Service die Möglichkeit, den Betrieb schnell an wachsende Sicherheitsanforderungen anzupassen.

Die Kombination aus GlobalLogics Erfahrung im Bereich Digital Engineering und Hitachis Fachwissen im Bereich Cybersicherheit sowie Hitachi Europas komplexer Marktübersicht ermöglicht die Bereitstellung einer einzigartigen Lösung: GlobalLogic Secure Application Engineering. Im Rahmen dieses Dienstes schlagen Sicherheitsingenieure Verbesserungen vor und stellen die Einhaltung der Vorschriften in jeder Phase des Lebenszyklus einer Anwendung sicher. Dabei nutzen sie künstliche Intelligenz, um die Schutzfunktionen zu stärken und innovative Sicherheitsmechanismen einzuführen. Diese Lösung schließt die Lücke zwischen sicherheits- und effizienzorientierter Technik und gewährleistet eine nahtlose Integration während des gesamten Prozesses. Infolgedessen bietet das in Krakau ansässige SOC einen innovativen Ansatz für den Datenschutz.

"Die Eröffnung unseres hochmodernen Security Operations Center in Krakau spiegelt das unerschütterliche Engagement von Hitachi Cyber wider, Unternehmen in ganz Europa vor einer sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungslandschaft zu schützen." Durch die Kombination von Spitzentechnologie mit jahrzehntelanger Erfahrung befähigen wir Organisationen, Komplexität zu bewältigen, Compliance sicherzustellen und angesichts wachsender Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit Widerstandsfähigkeit aufzubauen. Diese Initiative bestärkt uns in unserer Vision, eine sichere digitale Zukunft zu schaffen, in der Innovation und Sicherheit Hand in Hand gehen", erklärt Matt Castonguay, Chief Revenue Officer bei Hitachi Systems Trusted Cyber Management.

Krakaus Investition in die Zukunft

"Die Eröffnung des SOC in Krakau ist ein weiterer Schritt in unserer Mission, europäische Unternehmen beim Schutz ihrer Daten und ihres Rufs zu unterstützen. Mit Hitachi Cyber bieten wir unseren Kunden einen umfassenden Schutz, der nicht nur aktuelle Anforderungen erfüllt, sondern sie auch auf zukünftige Herausforderungen vorbereitet", betont Igor Byeda, Group Vice President für Europa bei GlobalLogic.

Dieses hochmoderne Zentrum, das nun voll einsatzfähig ist, ist ein strategischer Stützpunkt für Unternehmen in der europäischen Region und bietet skalierbare Lösungen und spezialisiertes Fachwissen, um auf sich ändernde Geschäftsanforderungen einzugehen. Durch die Nutzung der qualifizierten Fachkräfte und fortschrittlichen Technologien des Zentrums können Organisationen ihre Abläufe effizient skalieren, während sie gleichzeitig die Abhängigkeit von internen Ressourcen verringern und Sicherheitsprozesse optimieren, was für große Organisationen zu erheblichen Kosteneinsparungen von 1 bis 3 Millionen Pfund pro Jahr führt. Durch die Integration von globalem Fachwissen, lokalen Ressourcen und fortschrittlichen Technologien leistet das neu gegründete SOC einen wichtigen Beitrag zum Aufbau eines sicheren digitalen Ökosystems in Polen und auf dem gesamten Kontinent.

ÜBER GLOBALLOGIC

GlobalLogic (www.globallogic.com) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering. Wir helfen Marken auf der ganzen Welt bei der Gestaltung und Entwicklung innovativer Produkte, Plattformen und digitaler Erlebnisse für die moderne Welt. Durch die Integration von Erfahrungsdesign, komplexer Technik und Datenexpertise helfen wir unseren Kunden, sich vorzustellen, was möglich ist, und beschleunigen ihren Übergang zu den digitalen Unternehmen von morgen. GlobalLogic hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und betreibt Designstudios und Entwicklungszentren auf der ganzen Welt. Wir stellen unser umfassendes Fachwissen Kunden aus den Bereichen Automobil, Kommunikation, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Fertigung, Medien und Unterhaltung, Halbleiter und Technologie zur Verfügung. GlobalLogic ist ein Unternehmen der Hitachi Group, das unter Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) tätig ist und als Social Innovation Business durch Innovation auf der Grundlage von Daten und Technologie zu einer nachhaltigen Gesellschaft mit höherer Lebensqualität beiträgt.

Über Hitachi Systems Trusted Cyber Management:

Hitachi Systems Trusted Cyber Management bietet Schlüsseltechnologien und -dienstleistungen mit Schwerpunkt auf Datensicherheit und Datenschutz, Risikomanagement, Überwachung und Reaktion auf Vorfälle sowie digitale Forensik. Es wird weltweit eine Reihe von professionellen Dienstleistungen im Bereich verwaltete Sicherheit und Cybersicherheit angeboten, wobei der Schwerpunkt auf Datenintegrität und -sicherheit liegt. Die Plattform bietet auch eine Performance-Analyse-Plattform, die sich auf Cloud- und Vor-Ort-Datenbestände konzentriert.

Erfahren Sie mehr unter: www.hitachi-systems-tcm.com

Über Hitachi Europe:

Hitachi Europe Ltd. (HEU) ist eine Tochtergesellschaft von Hitachi Ltd. mit Hauptsitz in Stoke Poges, Vereinigtes Königreich. Das Unternehmen konzentriert seine Aktivitäten auf das Social Innovation Business, indem es Innovationen bereitstellt, die auf die Bedürfnisse der Gesellschaft eingehen. HEU und seine Tochtergesellschaften bieten eine breite Palette an Informations- und Telekommunikationssystemen an: Eisenbahnsysteme, Energie- und Industriesysteme, industrielle Komponenten und Ausrüstung, Automobilsysteme, digitale Medien, Konsumgüter und vieles mehr, mit Niederlassungen und internen F&E-Labors in der EMEA-Region.

Erfahren Sie mehr unter: www.hitachi.eu

Hitachi Europe Branch in Poland ist die regionale Zentrale in Mittel- und Osteuropa und deckt Polen, Österreich, die Tschechische Republik, die Slowakei und die baltischen Staaten ab. HEU ist ein wichtiger Zulieferer für den polnischen Finanz- und Energiesektor und bietet unter anderem Datenspeichersysteme, papierlose Systeme, Anlagenverwaltungssysteme (EAM), Ticketingsysteme, Energieoptimierungssysteme, SPS-Systeme für den Energiesektor, Cybersicherheit und Softwareentwicklungsdienste oder regulatorische Lösungen (dauerhafte Datenträger, MiFID2) an.

Weitere Informationen unter: www.hitachi.pl

