NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BNP Paribas vor Zahlen für 2024 von 88 auf 87 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen passte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für das Schlussquartal 2024 leicht an. Wichtig werde nun, dass die Bank einen glaubwürdigen Weg hin zu Gewinnwachstum und einer höheren Eigenkapitalrendite näher an der Markterwartung aufzeige./mis/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2025 / 17:43 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2025 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000131104