Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (Hauptsitz: Tokio; President und Representative Director: Daikichiro Kobayashi, im Folgenden "Meiji"), gab bekannt, dass das Unternehmen eine Investitionsvereinbarung mit MPM BioImpact LLC, einer in Boston ansässigen Biotech-Investmentfirma (im Folgenden "MPM BioImpact"), abgeschlossen hat. Meiji hat sich verpflichtet, als strategischer Partner 20 Mio. USD in die neuen Technologien und die Virologie-Strategie von MPM BioImpact zu investieren, und strebt an, die Perspektive von Meiji auf Chancen in der Frühphase zu erweitern und sein globales Netzwerk zu stärken.

MPM BioImpact ist eine weltweit führende Biotechnologie-Investmentfirma mit drei Jahrzehnten Erfahrung in der Gründung und Finanzierung innovativer Unternehmen und hat sich zum Ziel gesetzt, Patienten transformative Therapien zur Verfügung zu stellen. Das Unternehmen investiert sowohl in private als auch in börsennotierte Unternehmen und bietet einen einzigartigen und umfassenden Überblick über die Arzneimittelentwicklung in der gesamten Branche. Sein erfahrenes und engagiertes Team aus Investmentexperten, Unternehmern, Beratern und führenden Wissenschaftlern ist bestrebt, wissenschaftliche Entdeckungen in bahnbrechende Medikamente und potenzielle Heilmittel umzusetzen.

MPM BioImpact investiert in Unternehmen, die neue bahnbrechende Technologien entwickeln, darunter Antikörper und Biologika der nächsten Generation, Radiopharmazeutika, Nukleinsäuretherapeutika (z. B. RNA) sowie Zell- und Gentherapien. Diese Technologien zielen darauf ab, ungedeckten globalen medizinischen Bedarf zu decken, wie z. B. Virus- und Infektionskrankheiten, Antibiotikaresistenzen und vieles mehr.

Durch diese Investition und die Zusammenarbeit mit MPM BioImpact strebt Meiji, ein Vorreiter im Bereich Infektionskrankheiten, den Erwerb neuer Technologien und bahnbrechender Lösungen für das Gesundheitswesen in diesem Bereich an. Meiji hat sich der Förderung von Innovationen, F&E-Aktivitäten und der Bereitstellung von bahnbrechenden Medikamenten verschrieben, die den ungedeckten Bedarf von Patienten weltweit decken.

