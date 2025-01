Hamburg (ots) -Prof. Dr. Axel Stang übergibt die Leitung der Abteilung an Hauke WeilertDas Jahr 2025 beginnt in der Asklepios Klinik Barmbek mit einem Wechsel der Leitung der Abteilung Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin (https://www.asklepios.com/hamburg/barmbek/experten/onkologie/): Hauke Weilert (46) übernimmt nach langjähriger Zusammenarbeit und Erfahrung als Leitender Oberarzt die Chefarzt-Position von Prof. Dr. med. Axel Stang (68). Der nahtlose Übergang in der Abteilungsführung stützt auch die Weiterentwicklung des DKG-zertifizierten Onkologischen Zentrums (https://www.asklepios.com/hamburg/barmbek/experten/zentren/onkologisches-zentrum/) Barmbek (als Teil des Asklepios Tumorzentrums Hamburg (https://www.asklepios.com/hamburg/tumorzentrum/)) sowie die Kontinuität und Fortsetzung der Zusammenarbeit mit den Partnern des etablierten regionalen und überregionalen onkologischen Netzwerks.Unter dem Motto "The best way to predict the future is to create the future" prägte Prof. Stang die Onkologie der Asklepios Klinik Barmbek mit strategischem Weitblick und Leidenschaft. Er entwickelte die Abteilung seit 2010 zu überregionaler Bedeutung mit einem durchschnittlichen jährlichen Zuwachs von mehr als 200 ambulanten und stationären Patient:innen, gründete das MVZ Onkologie und etablierte erfolgreich die Zertifizierung des Onkologischen Zentrums (2016) nach den Kriterien der Deutschen Krebsgesellschaft und dessen Aufnahme als zuschlagsfähiges Onkologisches Zentrum (https://www.asklepios.com/hamburg/barmbek/experten/zentren/onkologisches-zentrum/) in den Hamburger Bettenplan (2017). Prof. Stang bleibt, mit seinen langjährigen Erfahrungen als Ärztlicher Direktor (2016-2022) und zur Fortsetzung von Projekten in der ärztlichen Weiterbildung und klinischen Forschung, der Asklepios Klinik Barmbek als Senior Advisor Oncology erhalten.Hauke Weilert entwickelte sich vor seiner Berufung zum Chefarzt als Leitender Oberarzt zunehmend zum intern und extern gefragten Ansprechpartner und Motor der Weiterentwicklung der Abteilung und des Onkologischen Zentrums der Asklepios Klinik Barmbek. "Seine Leidenschaft und täglich nachgewiesene hohe klinische Kompetenz für das Fachgebiet, seine maßgeblichen Beiträge zur Umsetzung von neuen Strukturen im Onkologischen Zentrum, sowie sein persönliches Potenzial als Führungskraft qualifizieren ihn zum idealen Nachfolger der Chefarztposition der Abteilung und als neuer Leiter des Onkologischen Zentrums", sagt Uwe List, Geschäftsführender Direktor der Asklepios Klinik Barmbek. "Seine hohe fachliche und menschliche Kompetenz findet in der eigenen Abteilung, in allen Fachabteilungen der Asklepios Klinik Barmbek, und bei den ambulanten Partnern des Onkologischen Netzwerks hohe Anerkennung", ergänzt Prof. Stang.Nach dem Medizinstudium blieb der gebürtige Hamburger Hauke Weilert der Hansestadt treu und absolvierte seine Facharztausbildung an der Asklepios Klink Altona. Anschließend folgte der Wechsel mit Beförderung zum Oberarzt an die Asklepios Klinik Barmbek, wo er in den vergangenen acht Jahren als leitender Oberarzt maßgeblich an der Weiterentwicklung des onkologischen Zentrums beteiligt war. Der verheiratete Vater zweier Kinder sieht sich bestens vorbereitet: "Ich freue mich auf die neue Position als Chefarzt. Durch die langjährige Zusammenarbeit mit meinem Vorgänger Prof. Stang und dessen hervorragende Vorarbeit kann ich nun nahtlos bevorstehende Aufgaben angehen und sie mit eigenen Akzenten fortsetzen."Kontakt für Rückfragen:https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/aktuell/pressekontakt/Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaAKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingRübenkamp 22622307 HamburgTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comwww.asklepios.com/konzern/gesundheitsmagazinwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenwww.instagram.com/asklepiosklinikenwww.linkedin.com/company/asklepios/Anmeldung zum Asklepios Newsletter:https://www.asklepios.com/konzern/newsletter-anmeldung/Pflege-Blog: "Wir sind Pflege" (https://wir-sind-pflege.blog/)Original-Content von: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65048/5946657