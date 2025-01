Die RWE-Aktie verzeichnete heute einen deutlichen Rückgang im XETRA-Handel und fiel um 1,8 Prozent auf 28,02 Euro. Dies geschieht in einem herausfordernden Marktumfeld, obwohl das Bundeswirtschaftsministerium positive Signale bezüglich der Netzentgeltkosten sendet. Die Prognosen für das vergangene Jahr zeigen eine erhebliche Kostenreduktion bei den Ausgleichsmaßnahmen gegen Stromnetzengpässe, die sich voraussichtlich auf etwa 1,6 Milliarden Euro belaufen werden - eine Halbierung gegenüber dem Vorjahr.

Analysteneinschätzungen und Dividendenaussicht

Trotz der aktuellen Kursschwäche sehen Analysten weiterhin Potenzial in der RWE-Aktie und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 43,33 Euro an. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Experten einen Gewinn je Aktie von 2,97 Euro. Die Dividendenprognose wurde auf 1,09 Euro je Aktie angehoben, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresausschüttung von 1,00 Euro bedeutet.

