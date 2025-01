Neustart der Madsen-Mine: Beginn einer Erfolgsgeschichte?

Anzeige / Werbung

West Red Lake Gold Mines hat mit einer neuen Machbarkeitsstudie zur Madsen Gold Mine in Kanada konkrete Pläne für den Neustart eines bedeutenden Projekts vorgestellt. Mit einem Kapitalwert (Net Present Value, NPV) von 315 Millionen Kanadischen Dollar (CAD) und einer internen Rendite (Internal Rate of Return, IRR) von 255 Prozent bei einem geplanten Produktionsstart im Jahr 2025 wird das Projekt wirtschaftlich als vielversprechend eingeschätzt. Pro Jahr sollen 67.600 Unzen Gold mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 8,16 Gramm pro Tonne (g/t) gefördert werden.

Kann an historische Erfolge angeknüpft werden?

Die Madsen-Mine blickt auf eine bedeutende Geschichte zurück: Sie war eines der führenden Goldprojekte im Red Lake Gold District und erreichte in der Vergangenheit eine Marktkapitalisierung von über 1 Milliarde kanadischen Dollar. Mit hochgradigen Zonen wie der "8-Zone" und konstanten Spitzenleistungen in der Goldproduktion erlangte die Mine einen herausragenden Ruf in der Branche. Trotz ihrer historischen Erfolge wurde der Betrieb später eingestellt.



West Red Lake Gold Mines plant nun, an diese Erfolgsgeschichte anzuknüpfen und die Madsen-Mine mit einem strategischen Neustart wieder in Betrieb zu nehmen. Über 350 Millionen Kanadische Dollar (CAD) wurden bereits in moderne Infrastruktur investiert, darunter eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 800 Tonnen pro Tag und ein 1.275 Meter tiefer Schacht, der Zugang zu hochwertigen Erzvorkommen ermöglicht. Ziel ist es, die Mine zu optimieren und sie langfristig zu einem rentablen und nachhaltigen Projekt zu machen. Die aktuelle Machbarkeitsstudie unterstreicht die wirtschaftliche Tragfähigkeit und zeigt, dass die Madsen-Mine bereit sein könnte, in die nächste Phase ihrer Geschichte einzutreten.

Machbarkeitsstudie: Highlights

Die Machbarkeitsstudie basiert auf einem Goldpreis von 2.200 US-Dollar (USD) pro Unze, während der aktuelle Goldpreis über 2.600 US-Dollar liegt. Die Kapitalrückflusszeit wird auf unter ein Jahr geschätzt - ein Wert, der deutlich unter den branchenüblichen zwei bis fünf Jahren liegt. Die interne Rendite (Internal Rate of Return, IRR) könnte deshalb außergewöhnlich hoch ausfallen und liegt laut Studie bei 255 Prozent. Ein Grund für diese hohe IRR könnte die Nutzung der bestehenden Infrastruktur sein, da diese erhebliche Anfangsinvestitionen erspart haben dürfte. Die Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 800 Tonnen pro Tag und eine Rückgewinnungsrate von 95,7 Prozent seien dabei entscheidende Faktoren.



Auch die niedrigen Betriebskosten von 919 US-Dollar pro Unze und die Gesamtkosten (All-In Sustaining Costs, AISC) von 1.681 US-Dollar pro Unze könnten durch die Übernahme und Modernisierung bestehender Anlagen begünstigt worden sein. CEO Shane Williams betonte: "West Red Lake Gold hat in den letzten 16 Monaten intensiv daran gearbeitet, unser Wissen über das Erzvorkommen erheblich zu verbessern und das Projekt mit dem Ziel eines erfolgreichen Neustarts der Madsen-Mine abzusichern. Diese Machbarkeitsstudie ist das Ergebnis dieser Bemühungen."