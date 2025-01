Ab Februar können Mercedes-Fahrer in den USA offiziell an Tesla-Superchargern tanken. Autorisierte Händler werden NACS-zu-CCS1-Adapter anbieten, und im Laufe des Jahres stellt Mercedes seine Neuwagen auf den NACS-Port um. Volkswagen wird diesen Sommer nachziehen. Dafür wird das Tesla-Supercharger-Netz in den Mercedes-Ladeservice "Mercedes me Charge" integriert. Damit werden Mercedes-Fahrer Zugang zu mehr als 20.000 Superchargern in den USA und Kanada ...

