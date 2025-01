In der aktuellen Folge von "Money Train" begrüßen wir Andreas Deutsch, Chef vom Dienst bei DER AKTIONÄR. Gemeinsam werfen wir einen Blick auf die Tech-Giganten Amazon und Nvidia: Amazons Milliardenoffensive im KI-Bereich, die Expansion in Georgia und die Zukunft der Cloud-Technologien. Außerdem sprechen wir über Nvidias unglaublichen Aufstieg an der Börse, die Vision einer KI-getriebenen Welt und die Frage, wie Anleger von diesen Entwicklungen profitieren können.In unserer Analyse beleuchten wir ...

