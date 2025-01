Das beste Royalty-Unternehmen: Eine dieser Aktien, mit der Sie als Anleger wenig falsch machen können!

Anzeige / Werbung Mit einem Kursziel von 40 CAD in den nächsten zwei bis drei Jahren bleibt Osisko ein solides, konservatives Investment. in diesem Update zu Osisko Gold Royalties erfahren Sie alles über die letzten finanziellen Ergebnisse und Wachstumsindikatoren des Unternehmens. Mittlerweile ist Osisko Gold Royalties ein führendes Unternehmen im Bereich des Edelmetall-Royalty- und Streaming-Sektors. Mit einer starken Präsenz in erstklassigen Bergbaugebieten wie Kanada, den USA und Australien, hat sich das Unternehmen als ein verlässlicher Akteur in der Branche etabliert. Die jüngsten Ergebnisse zeigen eine solide finanzielle Performance und eine strategische Ausrichtung auf langfristiges Wachstum. Die Strategie von Osisko Gold Royalties basiert auf der Diversifizierung ihres Portfolios und der Maximierung des Cashflows durch Akquisitionen von hochwertigen Royalty- und Streaming-Vereinbarungen. Finanzielle Ergebnisse und Performance Das dritte Quartal 2024 war für Osisko Gold Royalties finanziell sehr erfolgreich. Das Unternehmen erzielte Einnahmen in Höhe von 57,3 Millionen Dollar, was im Vergleich zum Vorjahresquartal leicht niedriger war. Diese Abweichung ist hauptsächlich auf die Verschiebung der Umsatzerfassung von Goldäquivalentunzen zurückzuführen, die am kanadischen Feiertag am 30. September 2024 verdient, aber nicht verkauft wurden. Die Gewinne pro Aktie verbesserten sich im Vergleich zum Vorjahr auf 0,10 Dollar pro Basisaktie, wobei der Cashflow pro Aktie auf 0,25 Dollar stieg. Diese Verbesserung spiegelt die starke operative Leistung und die effektive Kostenkontrolle wider, die das Unternehmen auszeichnet. Quelle Unternehmenspräsentation Ein herausragendes Merkmal der finanziellen Gesundheit von Osisko Gold Royalties ist die beeindruckende Cash-Marge. Im dritten Quartal 2024 betrug die Cash-Marge 96,3 Prozent, was das Unternehmen als führend unter seinen Mitbewerbern positioniert. Diese starke Marge ist ein direktes Ergebnis des Royalty-intensiven Portfolios von Osisko, das es dem Unternehmen ermöglicht, einen größeren Wert pro Goldäquivalentunze zu erfassen. Die robuste Cash-Marge unterstreicht die Fähigkeit von Osisko, trotz Marktschwankungen und operativer Herausforderungen stabile Erträge zu erzielen. Dies bietet dem Unternehmen die Flexibilität, in neue attraktive Royalty- und Streaming-Gelegenheiten zu investieren. Quelle Unternehmenspräsentation Im dritten Quartal 2024 verfügte Osisko Gold Royalties über zwanzig produzierende Vermögenswerte. Der Großteil der Goldäquivalentunzen stammt aus Kanada, wobei über 91 Prozent aus Edelmetallen wie Gold und Silber gewonnen wurden. Eine bemerkenswerte Entwicklung im Quartal war der signifikante Beitrag von Kupfer, der durch erste Lieferungen aus dem CSA-Kupferstream vorangetrieben wurde. Einige der bedeutendsten Vermögenswerte von Osisko sind die Canadian Malartic Mine und das Mantos Blancos Projekt. Während Canadian Malartic trotz geplanter Wartungsarbeiten eine solide Leistung zeigte, erwartet Osisko im Jahr 2025 eine Steigerung der Silberlieferungen aus Mantos Blancos aufgrund kürzlich abgeschlossener Anlagenverbesserungen. Quelle Unternehmenspräsentation Weitere Projekte und Lizenzgebühren Ein bedeutender Meilenstein für Osisko Gold Royalties war die kürzliche Akquisition einer 1,8-prozentigen Bruttoeinnahmen-Royalty am Dalgoranga Goldprojekt in Western Australia. Diese Transaktion im Wert von 44 Millionen Dollar stellt eine strategische Ergänzung des Portfolios dar und erfüllt alle Kriterien für ein hochwertiges, langfristiges Goldprojekt in einer erstklassigen Bergbauregion. Das Dalgoranga Projekt, das von Spartan Resources entwickelt wird, zeigt vielversprechendes Explorationspotenzial und könnte bis 2026 in Betrieb gehen. Diese Akquisition stärkt die Position von Osisko in Tier-1-Bergbaugebieten und bietet signifikante Explorationsmöglichkeiten, die das zukünftige Wachstum des Unternehmens unterstützen können. Canadian Malartic Komplex und Odyssey-Mine Der Canadian Malartic Komplex bleibt ein Eckpfeiler im Portfolio von Osisko Gold Royalties. Trotz einer leichten Produktionsrückgang im dritten Quartal 2024 bleibt das Projekt auf Kurs, die Jahresproduktionsziele zu erreichen. Besonders hervorzuheben sind die vielversprechenden Bohrergebnisse aus dem East Gouldie Vorkommen, dass ein bedeutendes Potenzial zur Erweiterung der Mineralreserven aufweist. Die unterirdische Entwicklung der Odyssey-Mine schreitet planmäßig voran. Der Hauptstollen hat bis Ende September 2024 eine Tiefe von 873 Metern erreicht, was die Vorverlegung der ersten unterirdischen Produktion von East Gouldie auf 2026 ermöglichen könnte. Diese Fortschritte unterstreichen die strategische Bedeutung der Odyssey-Mine für das zukünftige Wachstum von Osisko Quelle Unternehmenspräsentation Die Entdeckung des East Gouldie Goldvorkommens wurde kürzlich mit dem PDAC Bill Dennis Award ausgezeichnet. Diese Anerkennung unterstreicht die herausragenden Explorationsleistungen und die wirtschaftliche Bedeutung dieses Vorkommens für die kanadische Bergbauindustrie. Aktualisierung zu Mantos Blancos In der Mantos Blancos Mine, einer der wichtigsten Kupferquellen für Osisko, zeigen sich positive Entwicklungen. Nach einem geplanten Stillstand im Juli 2024, bei dem bedeutende technische Verbesserungen umgesetzt wurden, erreicht die Anlage nun die geplante Kapazität von 20.000 Tonnen pro Tag. Diese Stabilisierung der Produktion ist ein ermutigendes Zeichen für das kommende Jahr, in dem Mantos Blancos als Haupttreiber für das Wachstum der Goldäquivalentunzen von Osisko fungieren soll. Eine mögliche Phase-2-Erweiterung könnte das Produktionspotenzial weiter steigern, wobei eine Machbarkeitsstudie für Ende nächsten Jahres erwartet wird. Osisko besitzt über seine Tochtergesellschaft Osisko Bermuda Limited einen Silberstream auf Mantos Blancos, der 100% des zahlbaren Silbers bis zu 19,3 Millionen Unzen und danach 40% des Silbers für die gesamte Lebensdauer der Mine umfasst. Alamos Gold und das Island Gold Projekt Alamos Gold hat kürzlich die Mine und Mühle Magino akquiriert und plant, diese bis 2026 auf 12.400 Tonnen pro Tag zu erweitern. Diese Erweiterung wird sowohl das Erz von Magino als auch die erhöhte Produktion der Goldmine Island berücksichtigen. Osisko hält eine Lizenzgebühr von 1,38% bis 3% auf die Goldmine Island, was eine bedeutende Einnahmequelle darstellt. Éléonore Mine und der Verkauf durch Newmont Am 25. November gab Newmont den Verkauf seines Éléonore Betriebs an das neu gegründete private Bergbauunternehmen Dhilmar bekannt. Osisko hält eine gestaffelte Nettoschmelzabgabe von 2,2% bis 3,5% auf Éléonore, abhängig von der Produktion. Diese Transaktion könnte Osisko neue Chancen bieten, seine Einnahmen zu steigern. Namdini Goldmine in Ghana Die Inbetriebnahme der Namdini Goldmine in Ghana durch Cardinal Mining markiert einen weiteren Meilenstein. Osisko besitzt hier eine Lizenzgebühr von 1%. Die Mine konzentriert sich zunächst auf ein hochgradiges Startergebiet im Norden der Lagerstätte, was auf eine vielversprechende Produktion hindeutet. Windfall Projekt und Übernahme durch Goldfields Goldfields hat die Übernahme von Osisko Mining abgeschlossen, wobei Osisko eine Nettoschmelzabgabe von 2% bis 3% für das Windfall Projekt und die umliegenden Grundstücke besitzt. Dieses Projekt könnte ein bedeutender Wachstumstreiber für Osisko werden. Fazit: Osisko bleibt ein solides, konservatives Investment Osisko Gold Royalties zeigt mit seinem diversifizierten Portfolio und den zahlreichen Lizenzgebühren eine starke Wachstumsstrategie. Die Aktie ist liquide und die Marktkapitalisierung beträgt 5 Milliarden CAD. Zusammenfassend kann man sagen, dass der Wert und die Qualität dieses Royalty-/Streaming-Portfolios nicht hoch genug eingeschätzt werden kann, was Osisko Royalties selbst bei seiner aktuellen Bewertung zu einem Übernahmeziel macht. Die kontinuierliche Expansion und das strategische Management von Osisko Gold Royalties unterstreichen das Potenzial des Unternehmens. Angesichts der aktuellen Projekte und der soliden finanziellen Basis ist Osisko gut positioniert, um in den kommenden Jahren weiterhin erfolgreich zu sein. Osisko Gold Royalties ist gut aufgestellt, um seine Wachstumsziele für 2025 zu erreichen. Mit Investitionen in Projekte wie Nandini und der Strategie, bestehende Ressourcen wie Canadian Malartic und Mantos Blancos zu optimieren, strebt das Unternehmen eine signifikante Steigerung der Goldäquivalentunzen an. Die bevorstehende Inbetriebnahme der Namdini-Mine, die höhere Erzgehalte in den ersten Betriebsjahren verspricht, könnte eine bedeutende neue Einnahmequelle darstellen. Diese strategischen Schritte unterstreichen den Fokus von Osisko auf nachhaltiges Wachstum und die Maximierung des Shareholder Value. Osisko Gold Royalties ist eine dieser Aktien, mit der Sie als Anleger wenig falsch machen können! KAUFEN - ZURÜCKLEHNEN - GELD VERDIENEN !!! Mit einem Kursziel von 40 CAD in den nächsten zwei bis drei Jahren bleibt Osisko ein solides, konservatives Investment. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion Besuchen Sie auch die Webseite von Osisko Gold Royalties um mehr über das Unternehmen zu erfahren Enthaltene Werte: US6516391066,XD0002747026,CA68827L1013

