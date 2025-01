Die KION GROUP verzeichnet einen positiven Start in das neue Jahr. An der Börse steht die Aktie des Intralogistik-Spezialisten aktuell bei 34,03 Euro, was einem Zuwachs von 28 Cent entspricht. Die Marktkapitalisierung des Frankfurter Unternehmens beläuft sich derzeit auf 4,4 Milliarden Euro bei 131,2 Millionen ausstehenden Aktien.

Kennzahlen im Fokus

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 wird ein KGV von 9,35 prognostiziert, was auf eine attraktive Bewertung hindeutet. Im Monatsvergleich konnte die Aktie eine Wertsteigerung von 4,79 Prozent verbuchen.

