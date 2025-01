Carl Zeiss Meditec-Aktien ISIN: DE0005313704 haben am Freitag einen guten Tag erwischt und konnten einen Teil der Verluste vom Mittwoch und Donnerstag wieder aufholen. Der Schlusskurs lag bei 46,96 Euro, das Wochenhoch hat man am Dienstag mit 49,06 Euro gesehen. Aus charttechnischer Sicht hat die psychologisch wichtige 45-Euro-Marke wieder gehalten und wenn das so bleibt, kann es bis zum nächstgrößeren Widerstand um 55,00 Euro nach oben gehen. Wenn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...