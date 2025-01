DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: So fördert De.mem das Gewinnen von Trinkwasser

Frankfurt (pta/12.01.2025/08:30) - Wissenschaftler der University of South Australia meldeten Anfang Dezember, dass sie eine innovative Methode entwickelt haben, die Meerwasser schneller als Süßwasser verdampfen lässt, was einen bedeutenden Fortschritt in der Entsalzungstechnologie darstellen soll.

Meerwasser verdampft zu Trinkwasser

Durch die Integration kostengünstiger Tonminerale in einen schwimmenden photothermischen Hydrogel-Verdampfer konnte das Team die Verdampfungsrate von Meerwasser um 18,8 Prozent gegenüber Süßwasser steigern. Laut Angaben der Wissenschaftler könnte dieses Verfahren weltweit Milliarden Menschen den Zugang zu sauberem Wasser erleichtern. Die Forschungsergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Advanced Materials veröffentlicht.

Mit dem Thema Meerwasserentsalzung beschäftigen sich diverse börsennotierte Unternehmen bereits seit vielen Jahren. Neben dem von den Cayman Islands stammenden Unternehmen Consolidated Water (ISIN: KYG237731073) beschäftigt sich auch die spanische Firma Acciona (ISIN: ES0125220311) sowie die australische De.mem (ISIN: AU000000DEM4) mit dem Bau und dem Betrieb von Meerwasserentsalzungsanlagen.

Laut einem Bericht von Grand View Research soll die globale Marktgröße für Wasserentsalzungsanlagen von 2024 bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von zehn Prozent wachsen. Dieses Wachstum wird durch die zunehmende Wasserknappheit und die steigende Nachfrage nach Trinkwasser in Trockenregionen vorangetrieben. Die Einführung intelligenter und automatisierter Systeme, die IoT-fähige Sensoren (Internet of Things) und Geräte nutzen, um verschiedene Aspekte des Entsalzungsprozesses in Echtzeit zu überwachen und zu steuern, würde ebenfalls zur Marktexpansion beitragen. Diese Technologien ermöglichen vorausschauende Wartung und optimieren den Betrieb der Anlagen, was zu höherer Effizienz und Kosteneffektivität führt.

De.mem setzt auf Membrantechnologie

Auch De.mem, ein international tätiger Anbieter von Wasseraufbereitungssystemen und Membrantechnologie, bietet Lösungen, um Meerwasser in Trinkwasser zu verwandeln. In den vergangenen Jahren haben die Australier mehrere Meerwasserentsalzungsanlagen realisiert. Sie basieren auf dem sogenannten "SWRO"-Verfahren (Sea Water Reverse Osmosis), das Umkehrosmose-Membranen zur Entfernung von Salz und Ultrafiltrations-Membranen als Vorbehandlung umfasst und sich bei Bedarf durch Remineralisierungspakete sowie Upgrades der bestehenden Desinfektionsinfrastruktur erweitern lässt.

So hat De.mem bspw. für ein Hotel-Resort in der Naturschutzregion "Great Barrier Reef" eine Entsalzungsanlage realisiert, welche die Anforderungen der australischen Trinkwasserstandards sogar deutlich übertrifft und über eine tägliche Produktionskapazität von 1,5 Millionen Liter verfügt. Außerdem erstellte De.mem im Auftrag einer auf nachhaltige Landwirtschaft spezialisierten Firma eine Entsalzungsanlage. Das Unternehmen aus Südaustralien gilt als Vorreiter in der Nutzung nachhaltiger Methoden für die kommerzielle Landwirtschaft und wird international als Modell für zukunftsorientierte Agrartechnologie betrachtet. Dabei kommen Solarenergieanlagen zur Stromerzeugung, Meerwasserentsalzungsanlagen zur Bewässerung und kontrollierte Anbauumgebungen wie Gewächshäuser zum Einsatz.

Mit dem fortschreitenden Klimawandel wird die Bedeutung der Meerwasserentsalzung für die Sicherung der Wasserversorgung in den kommenden Jahren erheblich zunehmen. Andreas Kröll (CEO von De.mem) stuft in diesem Kontext die Umkehrosmose-Membrantechnologie gegenwärtig als fortschrittlichste Entwicklungsstufe - sozusagen als "State of the art" ein.

De.mem ISIN: AU000000DEM4 http://www.demembranes.com/ Land: Australien

Links: https://www.unisa.edu.au/media-centre/Releases/2024/ billions-of-people-to-benefit-from-technology-breakthrough-that-ensures-freshwater-for-the-world https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/water-desalination-plant-equipment-market-report https://demembranes.com/what-we-offers/desalination/

