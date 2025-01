NEW YORK CITY, NY - SEPTEMBER 17, 2016: Wall Street New York Stock Exchange is the world's largest stock exchange by market capitalization of its listed companies. Die Weihnachtsüberraschung in den USA gab es 2024 schon am Mittwoch vor Weihnachten. Spekulative Anleger und Investoren hatten sich darauf eingestellt, dass die US-Notenbank die vorweihnachtliche Laune nicht stören würde. Dem war aber nicht so. Notenbank-Chef Powell packte in seiner Rede von Inflation bis zur Zinspause wirklich jedes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...