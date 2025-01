Am Freitag gerieten Tech-Aktien durch neuerliche Zinssorgen unter Druck, welche ihrerseits auf überraschend starke Arbeitsmarktdaten aus den USA zurückzuführen waren. Der jahrelange Aufwärtstrend gerät dadurch allerdings noch lange nicht in Gefahr. Jener könnte sich durchaus noch fortsetzen und es wird dieser Tage wieder einmal klar, was als größter Wachstumstreiber angesehen wird: Künstliche Intelligenz oder kurz KI.Anzeige:Nvidia (US67066G1040) verhalf eben jene Technologie zu einem kometenhaften Aufstieg. Neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...