Beim Fed-Entscheid am Mittwoch sind größere Überraschungen ausgeblieben. Die Notenbank hält an den bisherigen Zinsen fest und signalisiert zwei weitere Senkungen im laufenden Jahr. Dennoch rutschten die wichtigsten amerikanischen Indizes nach der Entscheidung und den Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell ab und schlossen minimal im roten Bereich.Denn die Fed rechnet in diesem Jahr nun mit einem geringeren Wirtschaftswachstum. Die Zentralbank geht nur noch von einem Plus von 1,4 Prozent aus. Bei der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...