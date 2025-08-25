So startet der DAX nach den positiven Nachrichten aus Jackson Hole am Freitag in die neue Woche. Außerdem im Fokus der Anleger: die Aktien von Intel und von Evergrande. So startet der DAX in die neue Woche, nachdem es am Freitag positive Nachrichten aus Jackson Hole gegeben hatte. Außerdem im Fokus der Anleger: die Aktien von Intel und Evergrande. Mit leichten Verlusten auf weiter hohem Kursniveau dürfte der DAX in die Börsenwoche gehen. Der Broker ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE