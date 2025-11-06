The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.11.2025.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.11.2025
.
ISIN Name
SE0014808838 NORDIC PAPER HOLDING AB
BMG7947V2045 SEACR.PETROLEO BERM.
CA1363431000 CANADIAN MANGANESE CO.INC
CA45968V1067 INTL. ICONIC GOLD EXPL.
DE000A3CNK42 ABOUT YOU HOLDING SE
GB00B0H2K534 PETROFAC LTD DL-,02
IE00BJMZDW83 DALATA HOTEL GROUP EO-,01
JP3674400001 NISSIN CORP.
KYG2119W1069 CHINA EVERGRANDE GROUP
US55345K1034 MRC GLOBAL INC. DL-,01
US98417P2048 XINYUAN REAL ESTATE ADR20
XS2339025277 MAS SECURIT. 21/26
XS2401851485 SCIL IV 21/26 FLR REGS
