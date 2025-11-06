Anzeige
Kanadas neuer Technologie-Champion: Telescope erhält bis zu 3,36 Mio. $ staatliche Förderung
WKN: A1XE3D | ISIN: IE00BJMZDW83 | Ticker-Symbol: DHG
Frankfurt
06.11.25 | 08:06
6,340 Euro
-0,78 % -0,050
Branche
Hotels/Tourismus
Aktienmarkt
ISEQ-20
1-Jahres-Chart
DALATA HOTEL GROUP PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DALATA HOTEL GROUP PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
6,2506,54020:43
6,3706,45018:00
Unternehmen / AktienKurs%
ABOUT YOU HOLDING SE6,670+0,60 %
CANADIAN MANGANESE COMPANY INC0,0120,00 %
CHINA EVERGRANDE GROUP0,0250,00 %
DALATA HOTEL GROUP PLC6,340-0,78 %
INTERNATIONAL ICONIC GOLD EXPLORATION CORP0,0010,00 %
MRC GLOBAL INC12,100+0,83 %
NISSIN CORPORATION46,000-100,00 %
NORDIC PAPER HOLDING AB4,2300,00 %
PETROFAC LIMITED0,053-100,00 %
SEACREST PETROLEO BERMUDA LIMITED0,0110,00 %
XINYUAN REAL ESTATE CO LTD ADR1,445-100,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.