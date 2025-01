Am 05. Januar hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service eine Trading-Idee mit Schoeller-Bleckmann ISIN: AT0000946652 angeboten. Neben einem Einstiegskurs für die Aktie hatten wir auch ein Hebel-Produkt vorgeschlagen. Im Text hatten wir unter anderem geschrieben: "In den letzten Monaten pendelte der Kurs seitwärts, am Freitag ist die Schoeller-Bleckmann-Aktie ISIN: AT0000946652 am Widerstand angekommen. Die Chartindikatoren sind im positiven ...

Den vollständigen Artikel lesen ...