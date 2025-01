Die Carnival Corporation verzeichnete am 12. Januar einen Schlusskurs von 23,65 Euro, wobei der Kurs gegenüber dem Vortag unverändert blieb. Der weltgrößte Kreuzfahrtanbieter zeigt dabei im letzten Monat eine leichte Schwäche mit einem Rückgang von 0,88 Prozent. An der New Yorker Börse musste das Unternehmen am vergangenen Freitag zudem einen Kursrückgang von einem Prozent hinnehmen.

Jahresperformance und Kennzahlen

Im Jahresvergleich steht dennoch eine positive Entwicklung von 48,28 Prozent zu Buche. Mit einer Marktkapitalisierung von 12,5 Milliarden Euro und einem für 2025 prognostizierten KGV von 13,98 positioniert sich der Konzern im aktuellen Marktumfeld. Der Kurs liegt derzeit 10,34 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch.

