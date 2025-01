Nach Deal mit Newmont: Gold Terra will historisches Bergbaugebiet wiederbeleben

Anzeige / Werbung

Panneton ist überzeugt, dass es entlang der Campbell-Scherzone noch viel mehr Gold gibt, sowohl in der Fortsetzung der alten Mine als auch in der unmittelbaren Umgebung.

Die Qualität eines herausragenden CEO zeigt sich unter anderem darin, dass er Chancen erkennt und sich traut, Dinge zu tun, für die anderen schlicht die Vorstellungskraft fehlt. Vorübergehend kann das den Preis haben, ziemlich allein dazustehen. Diese Beschreibung trifft ziemlich genau auf den CEO von Gold Terra, Gerald Panneton (67 Jahre), und sein aktuelles Vorhaben zu. Kaum ein anderer Junior-Explorer hätte es gewagt, ein Loch bis zu einer Tiefe von 3.002 Metern zu bohren.

Dieses innovative Bohrloch (GTCM24-056) aus dem soeben abgelaufenen Jahr 2024 war das tiefste Loch, das jemals auf dem Gelände der historischen Con-Mine von Newmont in der Nähe von Yellowknife gebohrt wurde. Der Geschäftsplan von Gold Terra Resource (TSXV: YGT; FRA: TX0) ist einfach: durch Abzweigungen aus der bestehenden Hauptbohrung 2 Millionen Unzen sehr hochgradiges Gold definieren und dann die ehemalige Mine Con von Newmont erwerben, einschließlich der historischen Ressource von 650.000 Unzen mit 11 g/t Gold. Mit seinem Bohrprogramm 2021/2022 hat das Unternehmen bereits eine oberflächennahe Gesamtressource von 542.000 Unzen mit ca. 8 g/t (MRE September 2022) ermittelt.

Das Ziel: ein historisches Bergbaugebiet wiederbeleben

Panneton ist überzeugt, dass es entlang der Campbell-Scherzone noch viel mehr Gold gibt, sowohl in der Fortsetzung der alten Mine als auch in der unmittelbaren Umgebung. Kurz gesagt geht es darum, ein historisches Bergbaucamp mit allen damit verbundenen Vorteilen wiederzubeleben: gute Infrastruktur, einfache Genehmigungsverfahren (nach 2003 wurde die Mine bis auf sehr wichtige Infrastrukturen wie Absetzbecken, Straßen, Strom, Gräben, Bürogebäude usw. vollständig abgebaut) und ausgebildete Arbeitskräfte. Gold Terra hat mit der Option auf die Mine Con (CMO) bereits eine Ressource von 542.000 Unzen erreicht, sodass noch 75 % des selbst gesetzten Mindestziels fehlen. Die Zielzone für die Abzweigbohrungen wird die Mineralisierung unterhalb des bestehenden Robertson-Schachtes sein, der sich bis auf etwa 1900 Meter erstreckt. Von seinem Hauptbohrloch aus plant das Unternehmen, die Fortsetzung der einfallenden, hochgradigen Campbell-Scherzone zu erproben, in deren oberen Teil Newmont zwischen 1938 und 2003 etwa 6 Millionen Unzen Gold mit Durchschnittsgehalten von 16-20 g/t Gold abgebaut hat.



Abbildung 1: Der Robertson-Schacht wurde in den 1970er Jahren gebaut. Es handelt sich um einen Stahlbetonschacht mit einer Tiefe von 1.900 Metern. Einen solchen Schacht heute zu realisieren, würde wahrscheinlich rund 200 Millionen Dollar kosten - hier kann man getrost von "sunk cost" sprechen.



Abbildung 2: Ansicht der ehemaligen Con Mine, die Gold Terra von Newmont erwerben kann.

Wie kommt ein Junior-Explorationsunternehmen auf die Idee, ein 3.000 Meter tiefes Loch zu bohren und daraus Bohrkeile abzuzweigen? Wollen nicht alle anderen Explorationsunternehmen genau das Gegenteil? Nämlich möglichst oberflächennah hohe Goldgehalte zu finden? Aber der Reihe nach: Gerald Panneton hat mit Detour Gold zwischen 2006 und 2013 bereits eine Erfolgsgeschichte geschrieben, die auf der konsequenten Verfolgung einer Vision basiert, an die anfangs nur wenige glaubten. Damals ging es darum, das historische Bergbaucamp Detour neu zu erfinden, indem ehemalige hochgradige Untertageprojekte in eine riesige Tagebaumine umgewandelt wurden. In nur sechs Jahren erhöhte Panneton die Ressourcenbasis von Detour Lake auf 30 Millionen Unzen, während er 2,6 Milliarden CAD an Kapital aufbrachte und innerhalb von 26 Monaten eine Mine baute. Der Goldpreis lag zu Beginn der Reise bei 650 USD! Im Jahr 2018 wurde Detour Gold schließlich für 4,9 Milliarden CAD an Kirkland Lake und dann an Agnico Eagle verkauft. Bis heute ist diese Mine der größte Goldproduzent in Kanada und eines der Vorzeigeprojekte von Agnico.

Das Gold-Terra-Projekt in den Nordwest-Territorien in der Nähe von Yellowknife folgt einer anderen Logik als Detour Lake, aber es gibt auch Parallelen. Darüber hinaus liegt der Goldpreis jetzt bei über 2.600 USD pro Unze. Innerhalb oder in der Nähe des mehr als 900 km² großen Projektgebiets, das sich das Unternehmen gesichert hat, befinden sich fünf historische Goldminen (Mon Mine; Crestaurum Mine, Giant Mine, Ptarmigan Mine und die bereits erwähnte Con Mine von Newmont) entlang eines 70 Kilometer langen Streifens im bekannten Yellowknife Goldgürtel. Der gemeinsame geologische Nenner all dieser Projekte sind die beiden Scherzonen Con und Campbell, von denen insbesondere letztere bereits 5,1 Millionen Unzen mit einem Durchschnittsgehalt von 16 g/t produziert hat. Gold Terra durchteufte die Campbell Scherungszone im ersten Bohrloch Ende 2023. Das zweite Bohrloch, GTCM24-056, (siehe oben) war steiler und soll in Zukunft für die Verzweigung mit Keilbohrungen und damit für Bohrungen von zwei Millionen Unzen unterhalb des Robertson-Schachtes verwendet werden.



Abbildung 3: Die Explorationslizenz von Gold Terra ist mehr als 900 km² groß und enthält oder grenzt an fünf Goldminen. Die Crestaurum-Lagerstätte, 15 km nördlich der Con Mine, besteht aus einem vier bis fünf Meter breiten Quarzgangsystem mit Goldgehalten von 6 g/t Au (sechs Gramm pro Tonne) im Tagebau. Gold Terra glaubt, dass dieses Projekt eine gute Ergänzung wäre, wenn eine neue Mühle auf dem Gelände der Con Mine gebaut werden sollte.

Als jemand, der zu Beginn seiner Karriere zwei Minen für Barrick entdeckt und an das Unternehmen übergeben hat, hat Gerald Panneton natürlich eine andere Sicht der Dinge als ein CEO, der so etwas zum ersten Mal macht. Selbst in diesem vermeintlich frühen Stadium hat er eine klare Vorstellung davon, wie ein zukünftiges Produktionsszenario aussehen könnte. Er schätzt, dass es etwa drei Jahre dauern würde, um die Bohrungen abzuschließen, unterstützt durch eine Vor-Machbarkeitsstudie, um die Con-Mine von Newmont zu erwerben. Nach Abschluss der Genehmigungsverfahren würde es 12 bis 18 Monate dauern, eine neue Mühle mit einer Kapazität von 2000 Tonnen pro Tag (tpd) zu bauen und die oberflächennahe Mineralisierung für den Beginn des Minenbetriebs zu nutzen, während die Bohrungen in der Tiefe fortgesetzt werden. Dies ist jedoch nicht etwas, das sofort getan werden muss, da Panneton schätzt, dass Gold Terra bereits zwischen einer halben und einer Million Unzen in Oberflächennähe abbauen könnte, was einen frühen Cashflow ermöglichen könnte.

Denkbar wäre beispielsweise eine PEA, die die historische Mine und die Satellitenlagerstätten kombinieren würde. In einem Szenario mit 2.000 Tonnen pro Tag würden wahrscheinlich etwa 1.000 Tonnen aus der Mine Con und 1.000 Tonnen aus einer der Satellitenminen nördlich der Stadt stammen. Das könnte in den ersten fünf, sechs, sieben Jahren 150.000 Unzen pro Jahr einbringen. Pannetons Fazit: "Mit einem Goldpreis von über 2.600 US-Dollar sind wir in einer sehr glücklichen Situation."

Fazit: Selbst bei einem Goldpreis von über 2.600 US-Dollar pro Unze ist die Finanzierung von Junior-Explorern (noch) keine sichere Sache. Im Gegenteil: Selbst ein alter Haudegen wie Gerald Panneton muss trotz seiner Erfolgsgeschichte hart um Geld kämpfen, obwohl er bereits wichtige Institutionen und Branchengrößen wie Eric Sprott zu seinen Aktionären zählt. Immerhin konnte das Unternehmen zum Jahresende 2024 rund 2,4 Millionen CAD an frischen Mitteln einsammeln. Natürlich bestimmt die Verfügbarkeit von Geld das Tempo. Panneton ist überzeugt, dass Gold Terra mit der richtigen Menge an Geld mehr als 5 Millionen Unzen Gold nachweisen kann. Was diese Aussage bisher deckt, ist vor allem langjährige Erfahrung. Die Con-Mine wäre die vierte Mine, die Panneton in seiner Karriere in Produktion gebracht hat.

