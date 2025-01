Die Deutsche Lufthansa hat mit einer Investition von 325 Millionen Euro einen bedeutenden Schritt in den italienischen Luftfahrtmarkt gewagt. Der Erwerb von 41 Prozent der Anteile an der ITA Airways markiert dabei erst den Anfang einer schrittweisen Übernahme der ehemaligen Alitalia-Nachfolgerin. Trotz des strategisch wichtigen Zugangs zum italienischen Markt und der Aussicht auf ein sechstes Drehkreuz in Rom reagierte die Börse verhalten. Die Lufthansa-Aktie geriet unter Druck und fiel auf 5,57 Euro, was die Skepsis der Anleger bezüglich der Übernahmerisiken widerspiegelt.

Herausfordernde Integration

Die Integration der ITA Airways, die über eine moderne Airbus-Flotte und etwa 5.000 Mitarbeiter verfügt, stellt sich als komplexe Aufgabe dar. Strenge EU-Auflagen zwingen die Lufthansa zur Abgabe wichtiger Slots in Rom und Mailand. Analysten bewerten die Aktie dennoch im Durchschnitt mit 7,25 Euro und sehen damit deutliches Aufwärtspotenzial, sobald erste positive Effekte der Integration sichtbar werden. Die vollständige Übernahmeoption bleibt an die künftige Geschäftsentwicklung gekoppelt.

