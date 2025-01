Der britische Pharma-Riese GSK (vormals GlaxoSmithKline) will sich im Bereich der Onkologie mit einer Übernahme verstärken. Das Unternehmen will für bis zu 1,15 Milliarden Dollar die amerikanische Biotech-Firma IDRx akquirieren. Bereits in der Vorwoche hatte die Nachrichtenagentur Reuters über die Absichten von GSK berichtet.GSK sichert sich mit der Transaktion die Substanz IDRX-42. Der Wirkstoff wird derzeit in einer Phase-1/1b-Studie bei Patienten mit gastrointestinalen Stromatumoren (GIST) untersucht. ...

