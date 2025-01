FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Kaufempfehlung der Bank of America (BofA) hat am Montag die Aktie der spanischen Großbank BBVA hochgetrieben. Sie setzte sich mit plus 2,7 Prozent auf 10,20 Euro an die Spitze im schwachen EuroStoxx 50 und erreichten den höchsten Stand seit Juli 2024.

Die BofA-Analysten, die die Aktie auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,30 Euro hoben, setzten das Papier zudem auf ihre "Europe 1"-Liste für besonders aussichtsreiche Werte. Dabei verwiesen dabei insbesondere auf das Türkei-Geschäft sowie mögliche Vorteile im Bereich Fusionen & Zukäufe. Die Gewinne in der Türkei gediehen besonders stark in einem Umfeld niedrigerer Zinsen und dürften sich bis 2026 trotz höherer Rückstellungen für Kreditausfälle fast verdreifachen, hieß es unter anderem./ck/mis