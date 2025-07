Lockzinsen und Cashback: BBVA ködert deutsche Kunden - doch wie sicher ist Spaniens Einlagensicherung wirklich? Wer hier spart, wettet auf Madrid. Und das kann brandgefährlich werden. Was für eine Show in Frankfurt Was für eine Show in Frankfurt: Spaniens Bankenriese BBVA feiert mit viel Tamtam seinen Einstieg in den deutschen Digitalbank-Markt. Drei Prozent Zinsen aufs Tagesgeld, drei Prozent Cashback beim Shoppen - klingt nach dem ganz großen Wurf. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...