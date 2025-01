NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Technologiewerte dürften auch am Montag einen besonders schweren Stand haben an den US-Börsen. Zum einen stellte die US-Regierung von Präsident Joe Biden neue Einschränkungen für die Ausfuhr von KI-Technologien vor. Dabei geht es sowohl um Hochleistungs-Chips für Künstliche Intelligenz als auch um KI-Modelle, mit denen die entsprechende Software läuft. Zum anderen belasten die steigenden Renditen am US-Markt für Staatsanleihen. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Bonds bewegt sich weiter bei knapp 4,8 Prozent und damit auf dem höchsten Stand seit 2023.

Nvidia büßten vorbörslich 3,2 Prozent und Arm 3,6 Prozent ein, Broadcom sanken um 2,9 Prozent und Marvell Technology um 2,7 Prozent. Die Anteile des E-Autobauers Tesla verloren 2,6 Prozent, zudem gaben neben Nvidia und Tesla weitere Aktien der "Magnificent 7" nach./ck/mis

