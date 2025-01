Transition Industries LLC, ein Entwickler von Methanol- und Wasserstoffprojekten mit Netto-Null-CO2-Emissionen im Weltmaßstab, und Veolia Water Technologies Solutions, Weltmarktführer im Bereich Wassertechnologie, haben eine Vereinbarung unterzeichnet, um die Bereitstellung fortschrittlicher industrieller Wassertechnologie für das Pacifico-Mexinol-Projekt in Sinaloa, Mexiko, zu prüfen. Pacifico Mexinol soll 2028 in Betrieb genommen werden und wird mit einer Produktionsleistung von 6.145 metrischen Tonnen Methanol (MT) pro Tag voraussichtlich die größte eigenständige Produktionsanlage für kohlenstoffarme Chemikalien der Welt sein.

Die Absichtserklärung (MOU) beschreibt die Zusammenarbeit zwischen Transition Industries und Veolia bei der Entwicklung einer zweckgerichteten Wasserstrategie für das Pacifico-Mexinol-Projekt. Diese Strategie, die in Zusammenarbeit mit dem Trinkwasser- und Abwasserverband der Gemeinde Ahome (JAPAMA) entwickelt wurde, würde den Standort Pacifico Mexinol zu einer der weltweit größten Anwendungen für die Wiederverwendung von Brauchwasser aus kommunalem Abwasser machen, wobei die hochmodernen technologischen Lösungen von Veolia zum Einsatz kommen.

Der Ansatz des Wassermanagements im Rahmen des Pacifico-Mexinol-Projekts geht das Problem der Wasserknappheit direkt an, indem innovative Technologien eingesetzt werden, um die Nutzung von Süßwasserquellen zu vermeiden und so diese wertvollen Ressourcen für die lokale Landwirtschaft und den Bedarf der Gemeinschaft zu erhalten.

Stattdessen wird ein geschlossenes Kreislaufsystem eingesetzt, das kommunales Abwasser unter Einhaltung der nationalen Vorschriften aufbereitet und recycelt. Durch diesen Ansatz wird verhindert, dass jährlich mehr als 8,5 Millionen Kubikmeter Abwasser in die Bucht von Ohuira eingeleitet werden, wodurch die Umweltbelastung verringert wird.

Gemäß den Bedingungen der Absichtserklärung würde Veolia die Wasseraufbereitungsanlage mit fortschrittlichen Technologien wie ZeeWeed 500D Ultrafiltrationsmembranen, PRO flex Umkehrosmosemembranen und E-Cell Elektrodeionisierung ausstatten und diese entwerfen. Veolia wäre auch für die Inbetriebnahme und den Start der Ausrüstung und Technologie verantwortlich, um die Leistung der Aufbereitungsanlage des Pacifico-Mexinol-Projekts zu optimieren.

Balmore Brito, Projektleiter von Pacifico-Mexinol und Leiter der Abteilung für Technik und Technologie bei Transition Industries, sagte: "Jahrelanges Engagement in der Gemeinschaft und auf kommunaler Ebene hat zur Entwicklung einer Reihe zweckorientierter Designlösungen geführt, wie zum Beispiel unserer Abwasserstrategie. Die Möglichkeit, mit Veolia, einem weltweit führenden Anbieter von Wasserlösungen, zusammenzuarbeiten, um Technologien zu nutzen und negative Umweltauswirkungen zu minimieren, ist grundlegend für unsere Kernwerte, den Klimawandel zu bekämpfen und eine führende Rolle in Bezug auf ökologische und soziale Verantwortung zu übernehmen."

Anne Le Guennec, Senior Executive VP für weltweite Wassertechnologien bei Veolia, fügte hinzu: "Wir sind sehr stolz darauf, bei diesem transformativen Projekt mit Transition Industries zusammenzuarbeiten. Unsere erstklassigen Wassertechnologien und Regenerationsprozesse werden eine nachhaltige Methanolproduktion ermöglichen und zur Beschleunigung der Dekarbonisierung und Reduzierung der Treibhausgasemissionen beitragen, in voller Übereinstimmung mit unseren Verpflichtungen im Rahmen des strategischen Programms GreenUP."

Transition Industries entwickelt Pacifico Mexinol gemeinsam mit der International Finance Corporation (IFC), einem Mitglied der Weltbankgruppe. Wenn es 2028 seinen Betrieb aufnimmt, wird Pacifico Mexinol voraussichtlich die größte einzelne Methanolanlage mit extrem niedrigem Kohlenstoffausstoß der Welt sein mit einer jährlichen Produktion von etwa 350.000 Tonnen grünem Methanol und 1,8 Millionen Tonnen blauem Methanol aus Erdgas mit Kohlenstoffabscheidung.

Diese Partnerschaft zwischen Transition Industries und Veolia stellt einen bedeutenden Schritt nach vorne in Richtung nachhaltiger industrieller Verfahren dar und zeigt, wie durch Zusammenarbeit globale Umweltprobleme angegangen und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum vorangetrieben werden können.

ÜBER TRANSITION INDUSTRIES

Transition Industries LLC, mit Sitz in Houston, Texas, ist ein Entwickler von Methanol- und Wasserstoffprojekten im Weltmaßstab mit Netto-Null-CO2-Emissionen in Nordamerika, um den Klimawandel zu bekämpfen und die ökologische und soziale Nachhaltigkeit zu fördern. Für weitere Informationen über Pacifico Mexinol oder Transition Industries senden Sie bitte eine E-Mail an inquiries@transitionind.com

ÜBER VEOLIA

Die Veolia Group hat sich zum Ziel gesetzt, das Referenzunternehmen für ökologische Transformation zu werden. Mit fast 218.000 Mitarbeitern auf fünf Kontinenten entwickelt und implementiert die Gruppe nützliche, praktische Lösungen für das Management von Wasser, Abfall und Energie, die zu einer radikalen Wende der aktuellen Situation beitragen. Durch ihre drei sich ergänzenden Aktivitäten trägt Veolia dazu bei, den Zugang zu Ressourcen zu erschließen, die verfügbaren Ressourcen zu erhalten und sie zu erneuern. 2023 versorgte die Veolia Group 113 Millionen Einwohner mit Trinkwasser und 103 Millionen mit sanitären Einrichtungen, produzierte 42 Millionen Megawattstunden Energie und behandelte 63 Millionen Tonnen Abfall. Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) erzielte 2023 einen konsolidierten Umsatz von 45.351 Millionen Euro. www.veolia.com

Contacts:

TRANSITION INDUSTRIES PRESSEBEZIEHUNGEN

Karn Nunan

Head of Corporate Affairs

knunan@transitionind.com



VEOLIA WATER TECH PRESSEBEZIEHUNGEN

LATAM

Diego Fuentes

Tel.+55 (11) 971 36 57 52

diego.fuentes1@veolia.com



GLOBAL

Manon Painchaud

Tel.+1 418 573 2735

manon.painchaud@veolia.com