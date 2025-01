NEW YORK (dpa-AFX) - Die Talfahrt an den US-Börsen dürfte sich am Montag zunächst mit moderateren Verlusten fortsetzen. Vor allem hoch bewertete Techwerte standen jüngst unter Druck. Nach wie belastet ein Mix aus Zoll-, Inflations- und Zinssorgen die Anleger. Nach einem starken Arbeitsmarktbericht am Freitag sowie einer wegen Inflationssorgen eingetrübter Verbraucherstimmung in den USA gilt die Aufmerksamkeit nun bereits den Verbraucherpreisen. Sie werden am Mittwoch veröffentlicht.

Befürchtet wird, dass ein Anstieg der Kerninflationsrate über die prognostizierten 0,2 Prozent hinaus die Tür für Zinssenkungen ganz verschließen könnte, - zumal die vom künftigen US-Präsidenten Donald Trump avisierten Zölle die Inflation weiter antreiben dürften. Die Bank of America (BofA) oder Goldman Sachs senkten ihre Zinserwartungen bereits.

Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart auf 41.877 Punkte und damit 0,2 Prozent unter seinem Schlussstand vom Freitag. Der technologiewertelastige Nasdaq 100 dürfte 0,9 Prozent tiefer mit 20.659 Punkten starten.

Mit Blick auf die Zinspolitik der US-Notenbank Fed rechnet die BofA, die bislang noch mit zwei Senkungsschritten um jeweils einen Viertelprozentpunkt in diesem Jahr gerechnet hatte, nicht mehr damit, sondern sieht nun vielmehr das Risiko einer Zinsanhebung als nächsten Schritt. Die Experten von Goldman Sachs verringerten unterdessen ihre Prognose für 2025 von drei auf zwei Senkungen.

Technologiewerte dürften auch am Montag weiterhin einen besonders schweren Stand haben an den US-Börsen. Zum einen stellte die noch amtierende US-Regierung von Präsident Joe Biden neue Einschränkungen für die Ausfuhr von KI-Technologien vor. Dabei geht es sowohl um Hochleistungs-Chips für Künstliche Intelligenz (KI) als auch um KI-Modelle, mit denen die entsprechende Software läuft. Zum anderen belasten die steigenden Renditen am US-Markt für Staatsanleihen. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Bonds stieg auf 4,8 Prozent und bewegt sich damit auf dem höchsten Stand seit 2023.

Nvidia büßten vorbörslich 3,0 Prozent und Arm 2,7 Prozent ein, Broadcom sanken um 2,3 Prozent und Marvell Technology um 2,1 Prozent. Die Anteile des E-Autobauers Tesla verloren 2,8 Prozent, zudem gaben neben Nvidia und Tesla weitere Aktien der "Magnificent 7" nach.

Unter Druck standen auch die Aktien der Kaufhauskette Macy's nach einer Senkung des Umsatzausblicks.

Dass der Pharma- und Medizintechnikkonzern Johnson & Johnson (J&J) sich im Bereich der Behandlung von Krankheiten des zentralen Nervensystems stärkt, ließ die Aktie von Intra-Cellular Therapies vorbörslich um knapp 35 Prozent auf 127,70 US-Dollar nach oben schnellen. J&J legten zugleich 0,3 Prozent zu. Je Aktie des Biopharma-Unternehmens legt J&J dafür 132 US-Dollar auf den Tisch und bezahlt insgesamt 14,6 Milliarden Dollar (14,2 Mrd Euro). Vor allem haben es die Amerikaner auf das Medikament Caplyta abgesehen, mit dem Schizophrenie und bipolare Depressionen behandelt werden.

Um 38 Prozent ging es zudem vor dem Börsenstart für Sage Therapeutics nach oben, denn für die restlichen Anteile dieses Biopharma-Unternehmens hatte Biogen am Freitag nach dem Handelsschluss ein unverbindliches Übernahmeangebot gemacht./ck/mis

