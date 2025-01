DJ PTA-DD: Empire Brand Building AG: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR vom 12.01.2025

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Cham (pta/13.01.2025/15:05) - Mitteilung

Angaben zu den Personen, die 1 Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Philip Färfers 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstand b) Berichtigung Meldung korrekt. Punkt 5 auf Hinweis der BaFin in Abschnitt 4 integriert. Keine inhaltlichen Änderungen, nur strukturelle Anpassung. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für 3 Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Empire Brand Building AG b) LEI 89450078DD70G9GRYM18 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften Beschreibung des a) Finanzinstruments, Art des Aktie Instruments Kennung CH0597194171 b) Art des Geschäfts Sonstiges Treuhändischer Übertrag für die EBB Germany GmbH von 5.700 Aktien der Empire Brand Building AG bezugnehmend auf die finale vorbörsliche Platzierungsphase (11-12/24), bei der Aktien verkauft wurden. Seit 11/ 24 wurden sämtliche Übertragsverpflichtungen der EBB Germany GmbH von Philip Färfers aus Effizienzgründen treuhänderisch über sein Privatdepot abgewickelt. Am 09.01.25 erfolgten drei Überträge (2x 1.000, 1x 3.700). Die Aktien waren vor dem Listing verkauft, Zahlungen erfolgten vorab an die EBB Germany GmbH. Rückführung des gesamten Übertragsvolumens erfolgt zeitnah. c) Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar nicht bezifferbar nicht bezifferbar nicht bezifferbar nicht bezifferbar d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar e) Datum des Geschäfts 09.01.2025 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

Aussender: Empire Brand Building AG Adresse: Gewerbestrasse 11, 6330 Cham Land: Schweiz Ansprechpartner: Philip Färfers Tel.: +41 43 588 23 25 E-Mail: ir@ebb-ag.com Website: www.ebb-ag.com

ISIN(s): CH0597194171 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2025 09:05 ET (14:05 GMT)