Die Heidelberg Pharma AG hat den nächsten Schritt in der klinischen Entwicklung ihres ATAC-Kandidaten HDP-101 zur Behandlung des multiplen Myeloms eingeleitet. In der Phase I/IIa-Studie wird nun die 7. Kohorte untersucht, wobei eine erhöhte Dosis von über 100 Mikrogramm pro Kilogramm in zwei Behandlungsarmen getestet wird. "Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...