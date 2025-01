© Foto: Bodo Schackow/dpa

Der Impfstoff-Spezialist hat seine Umsatzprognose für 2025 um rund 1 Milliarde US-Dollar gesenkt. Die Aktie fällt am Montag ins Bodenlose.Der US-Impfstoffhersteller Moderna steht nach einer überraschenden Prognoseänderung unter Druck. Die Aktie, einst ein beliebter Corona-Trade während der Pandemie, reagierte prompt und verlor am Montag mehr als 20 Prozent an Wert. Das Unternehmen erwartet im Jahr 2025 nun einen Umsatz von 1,5 bis 2,5 Milliarden US-Dollar, der Großteil davon soll erst in der zweiten Jahreshälfte generiert werden. Die überarbeitete Prognose markiert einen deutlichen Rückgang im Vergleich zur vorherigen Schätzung von 2,5 bis 3,5 Milliarden US-Dollar aus dem September. Tipp …