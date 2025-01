Aarburg (ots) -Das Management von Franke Home Solutions hat Gregory Oswald zum neuen Geschäftsführer der Tochtergesellschaften WESCO AG und berbel Ablufttechnik GmbH ernannt. Er folgt auf Irina Leutwyler (WESCO) und Robert Brandon (berbel), die das Unternehmen verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen.Gregory Oswald (44 Jahre) übernimmt die Geschäftsleitung ab sofort. Um eine nahtlose Übergabe zu gewährleisten, werden Irina Leutwyler und Robert Brandon das Unternehmen noch für eine Übergangszeit unterstützen.Barbara Borra, CEO von Franke Home Solutions, kommentiert: "Gregory Oswald ist ideal für diese neue Aufgabe geeignet. Mit seiner langjährigen Erfahrung in Führungspositionen und seinem umfassenden Verständnis im DACH-Markt und seiner Expertise im Produktmanagement und Marketing, wird er den erfolgreichen Weg von WESCO und berbel weiterführen. Wir respektieren die Entscheidung von Irina Leutwyler und Robert Brandon und bedauern ihren Entschluss. Wir bedanken uns bei beiden für ihre Unterstützung bei der Akquisition von WESCO und berbel durch die Franke Gruppe im letzten Jahr. Ebenso schätzen wir ihre Bereitschaft, uns noch eine Zeit lang bei der Integration zu begleiten. Wir wünschen ihnen alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft."Gregory Oswald, seit 2015 bei Franke tätig und zuletzt Geschäftsführer der DACH-Region für Franke Home Solutions, freut sich auf die neue Herausforderung: "Ich bin stolz, die Verantwortung für zwei so renommierte Marken zu übernehmen, und freue mich darauf, gemeinsam mit den Teams die zukünftige Entwicklung voranzutreiben."Irina Leutwyler betont: "Ich bedauere, dass ich die Franke Gruppe aus persönlichen Gründen verlassen muss und freue mich noch auf die kommenden Monate, um im Rahmen der Integration die ersten Weichen gemeinsam mit Gregory Oswald und Robert Brandon für eine langfristige Fortführung und Weiterentwicklung von WESCO und berbel stellen zu dürfen."Die bisherigen Aufgaben von Gregory Oswald als Cluster Head DACH werden interimistisch von Corrado Mura, Vice President Home Solutions EMEA, übernommen.Die Franke Gruppe mit Hauptsitz in Aarburg, Schweiz, ist ein weltweit führender Hersteller und Anbieter von Lösungen und Ausstattungen für Haushaltsküchen, Quick-Service-Restaurants (QSR), Convenience Stores und die professionelle Kaffeezubereitung. Das Unternehmen ist auf der ganzen Welt präsent und beschäftigt rund 7.700 Mitarbeitende in 35 Ländern. Im Jahr 2023 belief sich der Nettoumsatz auf rund 2,42 Milliarden Schweizer Franken. Die Franke Gruppe gehört zur Artemis Group, Schweiz. Mehr Informationen unter franke.com.Franke Home Solutions ist eine Division der Franke Gruppe und der weltweit führende Anbieter von intelligenten Systemen und Lösungen für die private Küche. Die Division ist international tätig und erwirtschaftete im Jahr 2023 mit rund 4.200 Mitarbeitenden in über 30 Ländern einen Nettoumsatz von 932 Millionen Schweizer Franken. Die Produktpalette deckt alle Bereiche in der Küche ab und geht darüber hinaus - vom Zubereiten und Kochen über Reinigung und Entsorgung bis hin zur Luftaufbereitung. Franke Home Solutions bietet ein uneingeschränktes Wohnerlebnis - einfach, hygienisch und umweltfreundlich. Mehr Informationen unter franke.com.Die 1962 gegründete WESCO Gruppe gehört zu Franke Home Solutions mit Hauptsitz in Wettingen, Schweiz, und ist ein führendes Unternehmen, das sich auf Dunstabzugshauben und Lüftungssysteme für Küchen, Wohnungen, Büros und Schulen spezialisiert hat. Mit rund 280 Mitarbeitenden an Standorten in der Schweiz (WESCO AG), in Deutschland (berbel Ablufttechnik GmbH) und in Italien (Createc srl) erwirtschaftet die Gruppe 2023 einen Nettoumsatz von 97 Millionen Schweizer Franken. WESCO steht für hochwertige Dunstabzugshauben und Lüftungslösungen "made for Switzerland", berbel überzeugt mit innovativen Produkten "made in Germany". Die WESCO Gruppe vereint herausragende Kompetenz in Lüftung und Design und steht für höchste Qualität, Effizienz und Innovation.Pressekontakt:Gabriele HeppHead of Communications Franke GruppeDirekt +41 62 787 3358Mobile +41 79 108 3225gabriele.hepp@franke.comOriginal-Content von: Franke Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111929/5948367