Köln (ots) -Breite Wahlberichterstattung bei RTL Direkt! Anlässlich der vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar präsentiert das Nachrichtenmagazin eine Reihe von Sondersendungen unter dem Label "RTL Direkt spezial: Der Kandidatencheck". Eingeladen sind Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker aller Parteien, die realistische Chancen auf den Einzug in den nächsten Bundestag haben. Pinar Atalay spricht in allen Sondersendungen jeweils einzeln mit den Gästen über ihre Positionen und die drängenden Themen im laufenden Wahlkampf.Los geht es bereits mit drei Spezials in dieser Woche:Di., 14.1., 22:15 Uhr: "RTL Direkt spezial" mit Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen)Mi., 15.1., 22:15 Uhr: "RTL Direkt spezial" mit Olaf Scholz (SPD)Do., 16.1., 22:15 Uhr: "RTL Direkt spezial" mit Friedrich Merz (CDU/CSU)Mo., 20.1., 22:15 Uhr: "RTL Direkt spezial" mit Alice Weidel (AfD)Mo., 17.2., 22:15 Uhr: "RTL Direkt spezial" mit Christian Lindner (FDP)Die "RTL Direkt spezials" mit weiteren Parteien befinden sich derzeit noch in der Abstimmung.