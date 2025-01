Die BYD-Aktie verzeichnete in der jüngsten NASDAQ OTC-Sitzung einen leichten Rückgang von 0,7 Prozent auf 31,80 USD. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche zeigt der chinesische Elektrofahrzeughersteller beeindruckende Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal. Der Umsatz stieg um beachtliche 24,65 Prozent auf 214,39 Mrd. HKD, während das Ergebnis je Aktie mit 4,35 HKD deutlich über dem Vorjahreswert von 3,87 HKD lag. Diese positive Entwicklung spiegelt die zunehmende Marktstärke des Unternehmens im globalen Elektrofahrzeugsektor wider.

Ausblick und Dividenden

Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Experten eine Erhöhung der Dividende auf 3,71 CNY, was gegenüber der Vorjahresdividende eine erfreuliche Steigerung darstellt. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet und sollen am 26. März 2025 veröffentlicht werden. Analysten rechnen für das Gesamtjahr 2024 mit einem Gewinn von 13,25 CNY je Aktie, was das anhaltende Wachstumspotenzial des Unternehmens unterstreicht.

