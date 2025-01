Zinsängste belasten! Marktausblick für Bitcoin, DAX, Dow & Aktien (Palantir, Tesla, Nvidia, ...)

Anzeige / Werbung

Wir blicken auch auf die Arbeitsmarktdaten, deren Auswirkung auf die Zinssenkungsphantasie in diesem Jahr und auf mögliche Unterstützungen bei den US-Indizes. Sie stehen am Montag bereits vorbörslich wieder im Minus, was keinen guten Wochenstart vermuten lässt. Insbesondere der Technologiebereich steht weiter unter Druck, ganz vorn dabei die Chipwerte.

Der schwache Euro-Dollar kann als Grund für diese Verschiebung angenommen werden, da Exportwerte aus Europa sich bei einem starken US-Dollar Währungsgewinne sichern können. Dies fällt dann zu Lasten der US-Exporteure. Genau darauf wird in der nun startenden Quartalssaison sehr genau geachtet werden.

Andere Assetklassen legten hingegen stark zu, wie die US-Anleihen oder der Ölpreis. Er markiert nun das Hoch vom Oktober 2024 und könnte den starken Move korrigieren. Wandert das Kapital dann wieder in den Bitcoin? Die bekannteste Kryptowährung ist am unteren Ende der Range vergangener Wochen angekommen.

Danach blickten wir auf die Tops und Flops bei den Indizes. Ganz vor rangierte diesmal Walmart. Mit einer starken US-Wirtschaft wird beim größten Einzelhändler auf weiter steigende Umsätze spekuliert. Die Aktien kommen aus der jüngsten Konsolidierung heraus.

UnitedHealth Group stand diesmal auf der Kauf- und nicht mehr Verkaufsseite. Ist dies nur eine technische Gegenbewegung oder sind die jüngsten Analystenkommentare gerade zur richtigen Zeit erschienen? Dies kommentieren wir direkt und kommen im Umfeld der aktuellen Brände bei Los Angeles auf Warner Bros zu sprechen. Es könnte zu einem "Desaster" in den Filmparks kommen! Der Streamingbereich wächst hingegen international und in Deutschland darf man ab 2026 auf das Angebot gespannt sein.

Auf eine Korrektur setzen bei Palantir einige Brokerhäuser, denn die Rallye in 2024 war gigantisch. Wie weit kann es nun gehen und ist Jim Cramer jetzt der "Retter" seitens der Analysten mit seinem neuesten Kommentar? Er sieht auch Tesla weiter stark, auch wenn hier die Nähe zu Donald Trump durchaus kritisch bewertet werden muss. Als Firmenlenker hat Elon Musk auf jeden Fall die richtigen Kontakte und löste erst in der Vorwoche mit dem Ausbau seiner anderen Firma StarLink ein Beben bei den US-Mobilfunkanbietern aus. Aus dem Segment schauten wir daher die Verizon Communications genauer an, die neue Jahrestiefs formierte.

Ebenfalls schwach war Nvidia, nachdem auf der CES in Las Vegas die hohen Erwartungen nicht übertroffen werden konnten. Der ganze Chipsektor notierte schwächer. Einzelne Titel wie eine AMD schauen wir uns daher noch einmal gesondert auf dem Freestoxx-Kanal an und gaben zum Start der Quartalssaison noch mit Goldman Sachs einen Vorgeschmack auf die zu erwartende Volatilität.

Weitere Aktienanalysen gab es nach dem offiziellen Teil aus der Community zu besprechen.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

Komm daher gern mit Deinen Fragen und Wunschwerten zum nächsten Format hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an.

Neues interaktives Format zu den US-Arbeitsmarktdaten. Jetzt kostenlos anmelden

Alle US-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.