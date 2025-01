Die Allianz-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen Rückgang von 0,7 Prozent auf 294,00 EUR im XETRA-Handel. Trotz des aktuellen Kursrückgangs zeigt sich die langfristige Entwicklung der Aktie robust, was sich im Jahreshoch von 304,70 EUR vom 5. Dezember 2024 widerspiegelt. Die Analysten bleiben optimistisch und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 320,29 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

Starke Geschäftsentwicklung und Investorenzuspruch

Die positive Einschätzung wird durch die jüngsten Quartalszahlen untermauert, die einen deutlichen Gewinnsprung je Aktie von 5,12 EUR auf 6,54 EUR im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zeigen. Besonders bemerkenswert ist das gesteigerte Interesse institutioneller Investoren: Der Vermögensverwalter BlackRock hat seine Position auf 6,98 Prozent der Stimmrechte ausgebaut, was das Vertrauen in die langfristige Entwicklung des Versicherungskonzerns unterstreicht. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 25,01 EUR je Aktie.

