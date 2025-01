Emittent / Herausgeber: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Expansion

Photon Energy expandiert in Südafrika mit einem 250-MW-Solar-Wasserkraftprojekt und setzt dabei auf innovative RayGen-Technologie



14.01.2025 / 12:09 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Photon Energy expandiert in Südafrika mit einem 250-MW-Solar-Wasserkraftprojekt und setzt dabei auf innovative RayGen-Technologie

Das Projekt hat günstige Netzanschlussbedingungen erhalten und wird nach Inbetriebnahme eine bedeutende Rolle bei der Verbesserung der Energiestabilität Südafrikas spielen.

Das in Winterton, KwaZulu-Natal, gelegene Projekt macht stetige Fortschritte, und alle notwendigen Prozesse kommen voran.

Photon Energy geht davon aus, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bis zum vierten Quartal dieses Jahres abgeschlossen sein wird. Das Projekt soll voraussichtlich bis zum zweiten Quartal 2026 baureif sein. Amsterdam/Cape Town - 14. November 2025 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon Energy Group" oder die "Gruppe") gibt bekannt, dass seine südafrikanische Tochtergesellschaft, Photon Renewable Energy Pty Ltd, einen bedeutenden Meilenstein bei der Entwicklung eines 250-MW-Solarkraftwerks mit 150 MW (1,8 GWh, 12 Stunden) thermischer Wasserspeicherung in Winterton, KwaZulu-Natal, Südafrika, erreicht hat. "Dieses Projekt stellt einen wichtigen Meilenstein für Photon Energy dar, da wir unsere Präsenz in Südafrika ausweiten. Durch den Einsatz der fortschrittlichen RayGen-Technologie und die enge Zusammenarbeit mit Eskom und den lokalen Akteuren wollen wir einen Beitrag zur Energiestabilität Südafrikas leisten und nachhaltige Lösungen anbieten, die sowohl der Umwelt als auch den lokalen Gemeinschaften zugutekommen", kommentiert Georg Hotar, CEO der Photon Energy Group. Nach der erfolgreichen Sicherung von 1.200 Hektar Land hat das Projekt günstige Netzanschlussbedingungen erhalten, so dass es seine Kapazität vollständig in das Netz integrieren kann. Wenn die Anlage in Betrieb ist, wird sie eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Energiestabilität Südafrikas und der Abmilderung der Auswirkungen von Lastabwürfen spielen. In der nächsten Entwicklungsphase wird Photon Energy mit Eskom, dem lokalen Verteilernetzbetreiber (DSO) und größten Stromerzeuger Afrikas, zusammenarbeiten, um die erforderlichen technischen Lösungen für die Integration der Anlage in das regionale und nationale Netz zu entwickeln und umzusetzen. Ziel dieser Partnerschaft ist es, die Netzstabilität zu gewährleisten, die Energieverteilung zu optimieren und wichtige Dienste wie Frequenzregulierung und Spitzenlastmanagement bereitzustellen. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem DSO will Photon Energy den Einsatz dieser fortschrittlichen Technologie sicherstellen und sowohl dem Energiesektor als auch den lokalen Gemeinden einen erheblichen Mehrwert bieten. Das Projekt macht stetige Fortschritte: Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) soll bis zum vierten Quartal dieses Jahres abgeschlossen werden, und die Planfeststellungsverfahren kommen voran. Photon Energy bereitet sich außerdem darauf vor, den Energielizenzantrag bei der NERSA (National Energy Regulator of South Africa) und das PPP-Verfahren (Public Participation Process) einzuleiten, wichtige Schritte zur Sicherung aller erforderlichen Baugenehmigungen. Das Projekt soll bis zum zweiten Quartal 2026 baureif sein. Darüber hinaus strebt Photon Energy den Status eines Strategischen Integrierten Projekts (SIP) unter der südafrikanischen Presidential Infrastructure Coordinating Commission an. Die Erlangung des SIP-Status würde eine entscheidende Unterstützung bieten, die eine Beschleunigung der Entwicklungszeitpläne ermöglicht und die Zusammenarbeit mit wichtigen öffentlichen und privaten Interessengruppen fördert. Die Solar-Hydro-Lösung von RayGen geht auf den wachsenden Bedarf an langfristiger Energiespeicherung ein, indem sie konzentrierte Solarstrom- und Wärmeerzeugung mit einer wasserbasierten Wärmespeicherlösung, die über Zeiträume von mehr als 12 Stunden bedarfsgerechte synchrone Energie bereitstellen kann, kombiniert. Photon Energy ist eine strategische Partnerschaft mit RayGen eingegangen und hat im April 2020 seine erste Investition in RayGen bekannt gegeben. Neben der Entwicklung von RayGen-Projekten hat die Photon Energy Group seit April 2020 mehrere Kapitalbeteiligungen an RayGen getätigt und hält weiterhin einen Anteil von 5,44 % an dem High-Tech-Unternehmen. Über die Photon Energy Group - photonenergy.com Die Photon Energy Group ist ein Konzern, der weltweit Lösungen für erneuerbare Energien, sauberes Wasser und Umweltsanierung anbietet. Photon Energy und Lerta bieten umfassende Lösungen für erneuerbare Energien, einschließlich Solarenergie und Energieflexibilität. Seit der Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von über 180 MWp gebaut und in Betrieb genommen. Das firmeneigene Portfolio umfasst Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 130 MWp. In Australien, Ungarn, Polen, Rumänien und Südafrika entwickelt das Unternehmen derzeit Projekte mit einer Gesamtleistung von über 1 GWp und erbringt weltweit Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für über 730 MWp. Das virtuelle Kraftwerk von Photon Energy verbindet Erzeuger und Verbraucher erneuerbarer Energien mit einer Gesamtleistung von über 480 MW. Das Unternehmen verfügt über Stromhandelslizenzen in Polen, Tschechien, der Slowakei, Ungarn und Serbien und ist einer der größten Anbieter von DSR-Dienstleistungen für den polnischen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) mit einer vertraglich vereinbarten Kapazität von 230 MW für 2025. Der andere große Geschäftsbereich der Gruppe, Photon Water, bietet saubere Wasserlösungen einschließlich Aufbereitungs- und Sanierungsdienstleistungen sowie die Entwicklung und Verwaltung von Brunnen und anderen Wasserressourcen. Photon Remediation liefert umfassende Lösungen zur Umweltsanierung, darunter patentierte In-situ-Technologie, die nachweislich PFAS wirksam aus Grundwasser und Boden entfernt. Photon Energy N.V., die Holdinggesellschaft der Photon Energy Group, ist an der Warschauer, Prager und Frankfurter Börse notiert sowie an Xetra, Deutschlands führender Online-Handelsplattform. Die Photon Energy Group hat ihren Hauptsitz in Amsterdam und Niederlassungen in Australien und Europa. Medienkontakt

Martin Kysly

Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation

Tel. +420 774 810 670

E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Investorenkontakt

Joanna Rzesiewska

Investor Relations Manager

Tel. +420777486464

E-mail: joanna.rzesiewska@photonenergy.com



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.