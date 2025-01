Vancouver, British Columbia, den 14. Januar 2025 - Legible Inc. (CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T) ("Legible" / "Unternehmen") ist begeistert davon, den Fans von Superheldengeschichten und Graphic Novels aufregende Neuigkeiten mitteilen zu können: Der mit dem Emmy und dem Peabody Award ausgezeichnete Autor Aaron J. Waltke hat sich dem kreativen Team hinter der Serie "The Excelsiors" vom Stan Lee Universe als Co-Lead Writer angeschlossen.

Diese Zusammenarbeit ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg von Legible und Kartoon Studios (NYSE American: TOON) und unterstreicht ihr Engagement, die Grenzen des Geschichtenerzählens zu erweitern und Stan Lees ikonisches Erbe zu ehren.

Aaron J. Waltke, bekannt für seine dynamischen Erzählungen in gefeierten Fernsehserien wie Star Trek: Prodigy und Trolljäger: Geschichten aus Arcadia von Guillermo del Toro, bringt einen außergewöhnlichen Reichtum an Kreativität und Expertise in "The Excelsiors" ein. Er ist dafür bekannt, fesselnde Charaktere und vielschichtige Geschichten zu erschaffen, die das Publikum auf der ganzen Welt in ihren Bann ziehen, und sein Talent verspricht, die Serie zu unvergleichlichen Höhen zu führen.

Über seine neue Rolle sagte Waltke: "Es ist eine Ehre, zu einer Serie beizutragen, die nicht nur Stan Lees bahnbrechende Beiträge zur Comicwelt feiert, sondern auch das enorme Potenzial von Graphic Novels als Erzählmedium erforscht. Seine Ideen waren zutiefst relevant - und schockierend vorausschauend - für die Probleme, mit denen unsere Welt heute konfrontiert ist, und ich freue mich darauf, Geschichten zu erfinden, die Stans Vermächtnis würdigen und gleichzeitig eine neue Generation von Lesern inspirieren."

"The Excelsiors", ein Eckpfeiler des Stan Lee Universums, setzt Stan Lees Tradition von Innovation und Fantasie fort. Mit einer neuen Riege von Superhelden, die Lees Ideale verkörpern, schlägt die Serie eine Brücke zwischen klassischen Themen sowie modernen Erkenntnissen und spricht damit sowohl treue Fans als auch Erstleser an. Die Mission des Projekts ist klar: die Vergangenheit zu ehren und gleichzeitig die Zukunft der Superheldenerzählung zu entwerfen.

Michael Uslan, Erfinder und ausführender Produzent der Batman-Filmreihe und Co-Autor von "The Excelsiors", zeigte sich begeistert: "Die Aufnahme von Aaron J. Waltke in unser Team ist ein unglaublicher Moment für "The Excelsiors". Sein unvergleichliches erzählerisches Können fügt sich nahtlos in die Vision dieser Serie ein. Ich kenne Aaron seit seiner Zeit als Student in meinem Comic-Kurs an der Indiana University, wo sein Talent sofort offensichtlich war. Ich habe keinen Zweifel daran, dass Stan selbst stolz darauf wäre, dass Aaron seine Geschichten zum Leben erweckt."

Angela Doll, Chief Publishing and Operations Officer bei Legible, schloss sich diesen Worten an: "Ich könnte nicht erfreuter sein, Aaron J. Waltke im Excelsiors-Team willkommen zu heißen. Seine Hingabe zum Geschichtenerzählen und seine Fähigkeit, das Superhelden-Genre neu zu erfinden, werden diese Serie zweifellos zu neuen kreativen Höhen führen. Es ist eine aufregende Zeit für uns alle bei Legible, während wir weiterhin Stan Lees außergewöhnliches Vermächtnis ehren."

Mit der visionären Handschrift von Aaron J. Waltke ist "The Excelsiors" bereit, das Superhelden-Genre neu zu definieren. Der erste Teil der Serie wird in den kommenden Monaten erscheinen. Weitere spannende Updates sind in Sicht.

Über Stan Lee

Kartoon Studios besitzt eine Mehrheitsbeteiligung an Stan Lee Universe und verwaltet alle Aspekte der Marke Stan Lee, einschließlich seines Namens, seines Konterfeis, seiner Unterschrift, seiner Stimme und der Lizenzierung von Konsumgütern sowie der von Stan Lee nach seiner Zeit bei Marvel geschaffenen Figuren.

Bekannt durch seinen charakteristischen Satz "Excelsior!" ist Stan Lee einer der produktivsten und legendärsten Schöpfer aller Zeiten. Als Chefredakteur von Marvel trug Stan "The Man" Lee dazu bei, ein Universum mit ineinandergreifender Kontinuität zu schaffen, in dem die Fans das Gefühl hatten, an jeder Straßenecke auf einen Superhelden zu treffen - von Spider-Man über die Fantastischen Vier, Thor, Iron Man, den Hulk, die X-Men und andere.

Stan wurde 1972 zum Redaktionsleiter sowie Verleger von Marvel ernannt und schließlich zum Chairman Emeritus. Er war Mitschöpfer von Figuren, die in vier der zehn erfolgreichsten Kinofilme aller Zeiten auftauchten, darunter Spider-Man, Iron Man, der Hulk, Thor, Guardians of the Galaxy, Black Panther und natürlich die Avengers, die Marvel und der Walt Disney Company Milliarden von Dollar einbrachten.

Zu Stans zahlreichen Auszeichnungen gehören die National Medal of Arts, die ihm 2008 von Präsident Bush verliehen wurde, und der Disney Legends Award, den er 2017 erhielt. Außerdem wurde er in die Will Eisner Award Hall of Fame und die Jack Kirby Hall of Fame der Comicindustrie aufgenommen.

Über Kartoon Studios

Kartoon Studios (NYSE AMERICAN: TOON) ist ein weltweit tätiger Entwickler, Produzent, Vertreiber, Vermarkter und Lizenzgeber von Unterhaltungsmarken. Das IP-Portfolio des Unternehmens umfasst Original-Zeichentrickfilme, einschließlich der Marke Stan Lee, und Post-Marvel-Stan-Lee-Inhalte mit mehr als 200 Charakteren über die Mehrheitsbeteiligung an Stan Lee Universe, sowie "Stan Lee's Superhero Kindergarten" mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle auf Kartoon Channel! und Ameba; "Shaq's Garage" mit Shaquille O'Neal auf Kartoon Channel!; "Rainbow Rangers" auf Kartoon Channel! und Ameba; das Netflix Original "Llama Llama" mit Jennifer Garner in der Hauptrolle und mehr.

Im Jahr 2022 erwarb Kartoon Studios das kanadische Unternehmen WOW! Unlimited Media und eine wesentliche finanzielle Beteiligung an dessen Tochtergesellschaft Mainframe Studios, einem der erfolgreichsten Animationsdienstleister der Welt, der Top-Marken für Dritte produziert, darunter "Cocomelon", "Barbie's Playhouse", "Unicorn Academy" und "SuperKitties". Darüber hinaus tätigte das Unternehmen eine strategische Investition und wurde zum größten Anteilseigner der deutschen Your Family Entertainment AG, einem der führenden europäischen Vertriebs- und Sendeunternehmen für hochwertige Kinder- und Familienprogramme.

Toon Media Networks, das hundertprozentige digitale Vertriebsnetz des Unternehmens, besteht aus Kartoon Channel!, Frederator Network und Ameba. Kartoon Channel! ist eine weltweit verbreitete Unterhaltungsplattform mit nahezu vollständiger Durchdringung des US-Marktes, die von den Zuschauern im Apple App Store kontinuierlich an die Spitze der Unterhaltungs-Apps gesetzt wird.

Kartoon Channel! und Ameba sind über mehrere Plattformen verfügbar, darunter iOS, Android Mobile, Web, Amazon Prime Video, Apple TV, Amazon Fire, Roku, Pluto TV, Comcast, Cox, Dish, Sling TV, Android TV, Tubi, Xumo sowie Samsung und LG Smart TVs. Frederator Network ist Eigentümer und Betreiber eines der größten globalen Animationsnetzwerke auf YouTube mit Kanälen von über 2.000 exklusiven Künstlern und Influencern, die jährlich Milliarden von Views erzielen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.kartoonstudios.com.

Über Legible

https://www.legible.com ist ein bahnbrechendes, auf mobile Endgeräte fokussierte und weltweit agierendes Unternehmen, das sich auf eBooks und Hörbuch-Unterhaltung spezialisiert hat. Seine umfangreichen Partnerschaften umfassen vier der Top-5-Verlage, den weltweit größten eBook-Vertriebshändler und eine Vielzahl herausragender und innovativer Verlage aller Größenordnungen, die es Legible ermöglichen, Millionen von mehrsprachigen eBooks und Hörbüchern nahtlos zu liefern und so jedes intelligente Gerät in eine Quelle modernsten Infotainments zu verwandeln.

Legible revolutioniert das mobile eBook- und Hörbucherlebnis mit interaktiven KI-gesteuerten Inhalten in Living Books. Die jüngste Veröffentlichung von Legible, FrankensteinAI, ist die dritte in der KI-Klassik-Reihe des Unternehmens und interpretiert Mary Shelleys Meisterwerk mit animierter KI-Kunst, die von dem Digitalkünstler Remo Camerota entwickelt wurde, und mit immersiven, charaktergesteuerten KI-Chatbots neu und bietet den Lesern eine einzigartig fesselnde Reise durch die klassische Horrorgeschichte.

Legible ist auch der exklusive Herausgeber der My Model Kitchen-Reihe von mit Videos angereicherten Living Cookbooks des ehemaligen Supermodels, der Bestsellerautorin, der TV-Moderatorin und der Starköchin Cristina Ferrare, bei dem für jedes Rezept ein KI-Souschef zur Verfügung steht. Die Living Cookbooks und Frau Ferrare wurden bereits dreimal in der Drew Barrymore Show und in vielen anderen großen US-Medien vorgestellt.

Als Vorreiter auf dem schnell wachsenden Infotainment-Markt für Fahrzeuge hat Legible Partnerschaften mit den Medienanbietern Faurecia Aptoide, Harman Ignite, LiveOne, ACCESS Twine4Car und Visteon abgeschlossen. Legible verfügt über die einzige Android Automotive App, die sowohl Hörbücher als auch eBooks für Fahrer und Passagiere in mehreren Millionen Fahrzeugen auf der ganzen Welt bereitstellen kann und sich damit an die Spitze der neuen Welt des Infotainments im Auto setzt.

Legible wurde kürzlich mit dem EdTech Breakthrough Award für die eLearning-Innovation des Jahres ausgezeichnet und ist dabei, die digitale Verlagslandschaft neu zu gestalten. Legible hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Bereitstellung innovativer Verlagslösungen des 21. Jahrhunderts und die Bereicherung des weltweiten Leseerlebnisses einen bedeutenden Marktanteil zu gewinnen.

Die Mitgliedschaft bei Legible Unbound für nur 9,99 USD pro Monat bietet den Lesern ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis für unbegrenztes Lesen und Hören sowie einen exklusiven Zugang zu den einzigartigen Living Books von Legible. Bitte besuchen Sie www.legible.com und entdecken Sie den Ort, an dem eBooks zum Leben erweckt werden.

Kontakte:

Legible Inc.

Deborah Harford

EVP, Global Strategic Partnerships

Tel.: +1-604-283-2028

E-Mail: invest@legible.com

Website: https://invest.legible.com

Krupp Kommunications, Inc.

Frau Kathy Giaconia

VP Media Relations

Tel.: +1-213-324-5665

E-Mail: kgiaconia@kruppagency.com

Website: www.KruppAgency.com

Kartoon Studios

E-Mail: PR@KartoonStudios.com

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen handelt ("zukunftsgerichtete Aussagen"), einschließlich Aussagen über das Geschäft von Legible. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Legible liegen. Dazu gehören die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchenbedingungen, Währungsschwankungen, die mangelnde Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal oder Management, die Volatilität der Aktienmärkte und die Fähigkeit, sich ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen. Obwohl Legible davon ausgeht, dass die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, beruhen sie auf Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als unzutreffend erweisen können. Diese Faktoren und Annahmen beruhen auf derzeit verfügbaren Informationen. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse beeinflussen und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen angegebenen, erwarteten oder implizierten abweichen. Die Leser werden daher davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, da keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Aktivitäten oder Leistungen gegeben werden kann. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieses Dokuments, und Legible ist nicht verpflichtet, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in dieser Meldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78056Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78056&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA52475E1060Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18893577-legible-emmy-peabody-award-gewinner-aaron-j-waltke-schliesst-kreativen-team-serie-the-excelsiors-stan-lee-universe