wO Börsenlounge: Tesla | BP | Daimler Truck - Zuckerberg verpasst Quanten-Aktien nächsten Dämpfer

Zuckerberg sagte im Podcast mit Joe Rogan: Quantencomputing bleibt noch eine Zukunftsmusik. Er teilt damit Nvidia-Boss Jensens Einschätzung, dass die Technologie erst in über einem Jahrzehnt nutzbringend wird. Es hatte sich schon angedeutet, jetzt ist es ein Fakt: Southern California Edison (SCE), eine Tochtergesellschaft von Edison International, sieht sich derzeit mit mehreren Klagen konfrontiert, in denen behauptet wird, dass ihre elektrischen Anlagen das verheerende Eaton-Feuer in der Region Los Angeles ausgelöst haben. In den Klagen wird angeführt, dass Augenzeugenberichte und Bilder darauf hindeuten, dass ein Feuer am Fuß eines Sendemastes von SCE ausbrach, bevor starke Winde die …

Den vollständigen Artikel lesen ...