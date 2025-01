Bayer - Neue Wirkstoffe als Wachstumstreiber

Werbung







Pharma-Vorstand Stefan Oelrich erwartet für die nächsten Jahre ein starkes Umsatzwachstum in der Pharmasparte.



Obwohl der Umsatz der Pharmasparte im Jahr 2023 von 19,3 Milliarden Euro auf 18 Milliarden Euro gefallen ist und innerhalb der ersten drei Quartale 2024 ebenfalls rückläufig war rechnet Stefan Oelrich, Chef der Pharmasparte, mit einem Umsatzwachstum von über 40 Prozent bis 2030. Er betonte, dass ein Umsatz in Höhe von 25 bis 30 Milliarden durchaus realistisch sei - und das trotz auslaufender Patente und dem Flop des Gerinnungshemmers Asudexian. Ein Grund für die in Aussicht gestellten Zahlen sind fünf neue Wirkstoffe, allen voran Nubeqa, welcher zur Behandlung von Prostatakrebs verwendet wird. Laut Oelrich handelt es sich dabei um das am stärksten wachsende Produkt, das Bayer jemals eingeführt hat. Die anderen Wirkstoffe sind Karendia, welches zur Behandlung von Nieren und Herzinsuffizienz eingesetzt wird, Elinzanetant zur Behandlung von Wechseljahr-Symptomen, das Herzmedikament Acoramidis sowie das Augenmittel Eylea.









Das Werkzeug für Aktien-/ und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC