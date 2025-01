Über 90 % der IT-Führungskräfte überdenken ihre Cloud-Strategien, da Hybrid Cloud und KI zunehmend an Bedeutung gewinnen

SAN ANTONIO, Jan. 14, 2025, einer neuen globalen Umfrage von Rackspace Technology®(NASDAQ: RXT), einem führenden Unternehmen für End-to-End-, Hybrid-, Multi-Cloud- und KI-Lösungen, stellen Unternehmen zunehmend von einem Single-Cloud-Ansatz auf flexiblere Hybrid-Cloud-Umgebungen um. Die unter mehr als 1.400 IT-Verantwortlichen durchgeführte Umfrage ergab, dass über 90 % der Befragten in den nächsten zwei Jahren signifikante Änderungen an ihrer Cloud-Strategie vornehmen werden. Dabei gaben 48 % der Befragten an, dass eine Hybrid Cloud für den Einsatz in mehreren Umgebungen in den nächsten 12 bis 24 Monaten für ihren IT-Betrieb unerlässlich sein wird.

Die Ergebnisse zeigen außerdem, dass 22 % die Einführung der Hybrid Cloud beschleunigen werden, und 20 % planen, in eine Private Cloud zu investieren. Die Befragten gaben an, dass diese Entwicklung von dem Bedürfnis getrieben wird, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Ausfallsicherheit in Verbindung mit der Nachfrage nach KI-Integrationen, die die betriebliche Effizienz und die Datenanalysefähigkeiten verbessern können, in den Vordergrund zu stellen.

Ungeachtet der stetigen Verbreitung von Public Clouds beabsichtigen IT-Teams nicht, Private Clouds aufzugeben. So gaben mehr als zwei Drittel (69 %) der Befragten an, dass ihre Unternehmen in Erwägung gezogen haben, zumindest einen Teil ihrer Workloads aus Public Clouds zurück in Private Clouds oder lokale Infrastrukturen zu verlagern. Begründet wurde dies mit Anforderungen an Datensicherheit und Compliance (50 %), einer besseren Integration in bestehende Systeme (48 %) und Kosteneinsparungen (44 %). Von denjenigen, die ihre Workloads vor kurzem zurückverlagert haben, gaben fast 80 % an, dass ihre Bedenken dadurch ausgeräumt werden konnten.

Obwohl die Vorteile von Cloud-Implementierungen weithin bekannt sind, zeigt die Umfrage, dass die Akzeptanz in den Unternehmen ausbaufähig ist. Nur 16 % der Befragten gaben an, dass die Cloud-Nutzung vollständig in ihre Geschäftsstrategie integriert und auf ihre Geschäftsziele abgestimmt ist und bewährte Methoden zum Einsatz kommen. Von der in dem Bericht als "Cloud Leaders" bezeichneten Gruppe gaben 62 % an, dass ihre Cloud-Umgebungen die Erwartungen übertreffen, verglichen mit nur 37 % aller Umfrageteilnehmer. Darüber hinaus ergab die Umfrage folgende Erkenntnisse bezüglich der "Cloud Leaders":

Sie nutzen eher eine bestimmte Cloud-Plattform, weil diese optimal auf ihre übergreifende Cloud-Strategie abgestimmt ist;

Sie sind bezüglich der Integration von KI-Initiativen führend: 37 % nutzen KI-gestützte Cloud-Optimierung, um ihre Cloud-Strategie zu verfeinern (gegenüber 25 % der übrigen Befragten);

Sie nutzen in der Regel umfassende Workload-Analysen, um den Host für alle ihre Workloads zu bestimmen.



"Da KI nach wie vor rasante Fortschritte macht, bewerten IT-Führungskräfte ihren Ansatz für das Workload-Management neu. Anstatt die bestehende Infrastruktur zu aktualisieren, entwickeln sie völlig neue Cloud-Strategien, um den sich verändernden Anforderungen gerecht zu werden", erklärte Srini Koushik, President AI, Technology and Sustainability bei Rackspace Technology. "Um die Zukunftsfähigkeit ihrer Unternehmen zu sichern, gehen viele von einer "Einheitslösung" zu einem flexibleren und widerstandsfähigeren Multi-Strategie-Ansatz über. Dies ist ein Wendepunkt für hybride und Multi-Cloud-Lösungen und gibt Unternehmen die Möglichkeit, Services zu wählen, die auf ihre individuellen technischen Anforderungen und Workloads zugeschnitten sind."

Die treibende Kraft hinter der Nachfrage nach Multi-Solution-Ansätzen ist die Einfachheit, mit der Unternehmen Daten zwischen verschiedenen Cloud-Umgebungen bewegen können. 86 % gaben an, dass sie Workloads nahtlos zwischen der Public und der Private Cloud übertragen können, und 83 % berichten, dass diese Übertragung zwischen mehreren Public Cloud Hyperscalern möglich ist.

KI ist der Katalysator für Cloud-Entwicklungen der nächsten Generation

Die Entwicklung von KI-Initiativen ist nach wie vor ein zentrales Thema für IT-Teams. So gaben 84 % der Befragten an, dass sie Maßnahmen zur Integration ihrer KI- und Cloud-Strategien ergriffen haben. Auf die Frage, welche Geschäftsergebnisse die Integration von KI und Cloud vorantreiben, gaben 49 % an, dass sie die betriebliche Effizienz steigern wollen, während 45 % KI nutzen, um die durch Datenanalysen gewonnenen Erkenntnisse zu verbessern.

Die vollständige Implementierung von Cloud- und KI-Strategien ist nach wie vor mit großen Hürden verbunden

Obwohl IT-Führungskräfte die Aussichten für die Cloud- und KI-Integratione optimistisch sehen, bleiben Talent- und Ressourcenknappheit die größten Hindernisse für die Umsetzung dieser Ziele. 40 % der Befragten gaben an, dass ein Mangel an qualifizierten Cloud-Experten besteht, während 37 % sagten, dass unzureichende Budgets ihre Fähigkeit einschränken, die Geschäftsanforderungen zu erfüllen. Dieser Trend deckt sich mit den Erkenntnissen aus dem Forrester's 2024 State of Cloud in the US Report. Demnach betrachten die Cloud-Verantwortlichen in US-Unternehmen KI/ML als den wichtigsten Aspekt der Cloud-Technologien. So beabsichtigen 24 % der Befragten, neue Mitarbeiter mit Fachkenntnissen in diesen Bereichen einzustellen und weitere 25 % planen die Umschulung bestehender Mitarbeiter, um diese Anforderungen zu erfüllen.

"Da Unternehmen ihre Cloud-Infrastruktur weiter ausbauen und komplexere Umgebungen wie Hybrid und Multi Cloud nutzen, übersteigt die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften das Angebot", so Ben Blanquera, Vice President, Technology and Sustainability bei Rackspace. "Für Unternehmen muss die Fortbildung ihrer Teams Priorität haben, damit sie die fortschrittlichen Tools, die für ein modernes IT-Management unerlässlich sind, effektiv nutzen können. Darüber hinaus bietet sich die Zusammenarbeit mit Cloud-Experten wie Rackspace an. Die Ergebnisse der Umfrage sowie die Erkenntnisse unserer Kunden und Partner machen deutlich, dass es auf dem Markt eine starke und anhaltende Nachfrage nach Experten mit Fachwissen in Schlüsselbereichen wie Kubernetes, serverlosen Architekturen und Cloud-Sicherheit gibt."

Ein Blick in die Zukunft: Weitere Innovationen stehen an, aber die Sicherheit ist und bleibt ein zentrales Thema

Der Umfrage zufolge sind Unternehmen weiterhin optimistisch, was die Integration von KI und fortschrittlicheren Cloud-Strategien angeht. Die Hälfte der Befragten nannte cloudbasierte 5G-Dienste als eine der wichtigsten Prioritäten, gefolgt von cloudbasierten KI/ML-Diensten (47 %), cloudbasierter Robotik (40 %) und cloudbasiertem nachhaltigen Computing (34 %).

Datensicherheit und Compliance sind nach wie vor von zentraler Bedeutung: Eine überwältigende Mehrheit (96 %) der befragten Unternehmen hat Verfahren und Richtlinien für Datenschutz und Compliance in Cloud-Umgebungen eingeführt. 42 % der Befragten gaben außerdem an, KI für erweiterte Sicherheit und Bedrohungserkennung zu nutzen.

Klicken Sie hierfür das vollständige Whitepaper zum 2025 State of Cloud Report.

Umfragemethodik

Die von Rackspace Technology in Auftrag gegebene Umfrage wurde von Coleman Parkes Research im Oktober und November 2024 durchgeführt. Die Ergebnisse basieren auf den Antworten von 1.420 IT-Entscheidungsträgern aus den Bereichen Fertigung/Logistik, Einzelhandel, Gastgewerbe/Reisen, Energieversorgung, Gesundheitswesen/Pharma/Biomedizin, Behörden, Medien/Unterhaltung und Finanzdienstleistungen in Nord- und Südamerika, Europa, Asien und dem Nahen Osten. Die meisten der befragten Unternehmen/Organisationen haben zwischen 1.000 und mehr als 10.000 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz zwischen 50 Millionen und 15 Milliarden US-Dollar. Weitere Umfrageergebnisse, ein Whitepaper und eine Infografik finden Sie hier.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technologyist ein führender Anbieter von hybriden End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und ermöglichen ihnen, ihre Anwendungen zu optimieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Medienkontakt: Natalie Silva, publicrelations@rackspace.com