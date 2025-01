Der Pharmariese Eli Lilly and verzeichnete am Dienstag einen deutlichen Kursrückgang von fast 8 Prozent, nachdem die Quartalsprognose die Erwartungen der Analysten verfehlte. Für das vierte Quartal 2024 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz von etwa 13,5 Milliarden US-Dollar, was unter der Konsensschätzung von 13,95 Milliarden US-Dollar liegt. Besonders enttäuschend entwickelten sich die Umsätze der wichtigen Medikamente Zepbound und Mounjaro, die zur Behandlung von Adipositas und Diabetes eingesetzt werden. Diese Entwicklung führte zu einer Anpassung der Jahresprognose 2024, wobei das Unternehmen nun ein Umsatzplus von knapp einem Drittel auf etwa 45 Milliarden US-Dollar erwartet.

Optimistischer Ausblick für 2025

Trotz der aktuellen Herausforderungen zeigt sich das Unternehmen für das kommende Jahr zuversichtlich. Für 2025 prognostiziert Eli Lilly and einen Umsatzanstieg auf 58 bis 61 Milliarden Dollar, was deutlich über den bisherigen Analystenerwartungen liegt. Zum erwarteten Wachstum sollen insbesondere die Expansion von Mounjaro in neue Märkte sowie innovative Medikamente wie die Brustkrebstherapie Imlunestrant beitragen.

