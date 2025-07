In der Thyssenkrupp-Aktie ist momentan mächtig Bewegung. Nachdem der Kurs des deutschen Stahl- und Technologiekonzerns am gestrigen Dienstag um über -6% abtauchte, geht es am Mittwochmorgen postwendend wieder um +4% hoch. Was steckt hinter den großen Kursschwankungen und wie sollten sich Anleger bei Thyssenkrupp positionieren? Ein Fonds verkauft seine Anteile Der gestrige Kursverlust der Thyssenkrupp-Aktie ist auf eine Nachricht aus Skandinavien ...

