Der Fünfjahresvertrag unterstreicht den Mehrwert und die Nutzbarkeit der KI-gestützten Technologien des Unternehmens in Osteuropa

Stem (NYSE: STEM), ein weltweit führender Anbieter von Software und Dienstleistungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) für saubere Energie, teilte heute mit, dass seine preisgekrönten Lösungen zur Überwachung und Optimierung von Solaranlagen den kommerziellen Betrieb eines 484-Megawatt-Solarportfolios für Neovolt, einen der größten Anlagenbesitzer in Ungarn, standardmäßig unterstützen werden. Im Rahmen des Fünfjahresvertrags wird Stem's PowerTrack Web in Ungarn acht Versorgungsstandorte überwachen, optimieren und steuern, und zwar mithilfe einer umfassenden Sicht auf das gesamte Portfolio. Die Stärke von Stem bei der technischen Ausführung und der Anpassung von Anlagen für erneuerbare Energien an den regionalen Markt war für Neovolt ein entscheidender Faktor für die Standardisierung auf Stem. Mit einer installierten Gesamtleistung von mehr als 720 Megawatt Peak (MWp) von PowerTrack Web in der Region baut Stem seine Präsenz in Osteuropa weiter aus.

Ritter Antal, CEO bei Neovolt, kommentiert: "Wir haben erlebt, wie Stem den Wert während der gesamten Inbetriebnahme dieses Portfolios durch die effektive Unterstützung von Stem mit lokalisiertem technischen Know-how, zielgerichteten KPIs und herausragenden Softwarelösungen gesteigert hat. Nachdem wir in Ungarn Anlagen mit einer Gesamtleistung von über 500 MW errichtet haben, müssen wir den reibungslosen Betrieb und eine optimale Leistung unseres Portfolios sicherstellen, um die Vision von Neovolt im Bereich erneuerbare Energien jetzt und in den kommenden Jahren zu verwirklichen. Die Kombination aus den leistungsstarken Softwarelösungen von Stem und der Erfahrung auf den regionalen Märkten machte das Unternehmen zum idealen Partner. Wir freuen uns auf künftige Erfolge bei der Erweiterung unseres Portfolios im Bereich erneuerbare Energien."

Seit Beginn der Portfolioentwicklung spielte Stem eine zentrale Rolle und leistete umfassende Unterstützung bei der Netzplanung und der Implementierung bewährter Praktiken, die auf der umfangreichen Erfahrung mit großen Solaranlagen in ganz Europa beruhen. In enger Kooperation mit lokalen EPC-Unternehmen und dem bewährten Partner und O&M-Anbieter EXTOR Energy setzte Stem seine hochmoderne Edge-to-Cloud-Lösung, sein globales technisches Wissen, seine robuste Lieferkette und sein Produktionsteam ein, um die von Neovolt anvisierten Termine für die Aufnahme des kommerziellen Betriebs einzuhalten. PowerTrack Web ist seitdem im gesamten umfangreichen Portfolio im Einsatz und verbessert die Anlagenleistung durch flexible und skalierbare Funktionen zur Überwachung, Steuerung und Datenerfassung, die den aktuellen und zukünftigen Anforderungen von PV-Kraftwerken im Versorgungsmaßstab gerecht werden. Die Remote-Steuerung von Kraftwerken, die Durchführung von Systemaktualisierungen in Echtzeit und strikte Sicherheitsmaßnahmen tragen dazu bei, die Einhaltung der Service Organization Controls (SOC) im gesamten Portfolio zu optimieren auch bei Änderungen der Anforderungen. Durch verbesserte Methoden zur Erstellung von Produktionsprognosen und robuste Prozesse zur Fehlerbehebung sorgt Stem für einen reibungsloseren und effizienteren Betrieb der Anlagen von Neovolt.

"Stem konsolidiert seine führende Position bei der Überwachung und Steuerung von Erneuerbare-Energien-Anlagen im Versorgungsmaßstab auf dem wachsenden osteuropäischen Markt", so Sebastian Grenz, Managing Director bei Stem für die EMEA-Region. "Wir sind stolz darauf, mit unseren Edge-to-Cloud-Lösungen die erfolgreiche Inbetriebnahme des Neovolt-Portfolios im Bereich erneuerbare Energien unterstützen zu können. Dieser Fünfjahresvertrag ist das Ergebnis von Stems Engagement und umfangreichem Know-how bei der Unterstützung einer nahtlosen Projektdurchführung und Verwaltung großer Portfolios von Erneuerbare-Energien-Anlagen."

Über Stem

Stem (NYSE: STEM) ist ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Softwarelösungen und Dienstleistungen, die seinen Kunden dabei helfen, umweltfreundliche Energieanlagen zu planen, einzusetzen und zu betreiben. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Lösungspaket, das die Art und Weise, wie Solar- und Energiespeicherprojekte entwickelt, realisiert und betrieben werden, grundlegend verändert. Dazu gehören eine integrierte Suite von Software- und Edge-Produkten sowie umfassende Lebenszyklus-Serviceleistungen, die von einem Team hochqualifizierter Experten erbracht werden. Mehr als 16.000 Kunden weltweit vertrauen auf Stem, um den Wert ihrer Projekte und Portfolios im Bereich saubere Energieerzeugung zu maximieren. Erfahren Sie mehr unter stem.com.

Über Neovolt

Neovolt entwickelt und betreibt ein Portfolio von Erneuerbare-Energien-Kraftwerken. Das Unternehmen konzentriert sich dabei vor allem auf netzgekoppelte Solaranlagen in Ungarn.

Quelle: Stem, Inc.

