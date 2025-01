Stammzelltherapie: Hemostemix - Verjüngungstherapie rettet Gliedmaßen und heilt Geschwüre!

Anzeige / Werbung

Klinische Studien zeigen, dass Hemostemix eine bahnbrechende Behandlung für Herzkrankheiten und chronische, die Gliedmaßen bedrohende Ischämie bietet.

Das kanadische Biotechunternehmen Hemostemix (TSXV:HEM; FRA:2VF0) hat sich selbstbewusst die eingetragene Marke "your fountain of youth" (deutsch: "Ihr Jungbrunnen [1]") gesichert. Was wie Science-Fiction oder bloßes Marketing klingt, ist es aber nicht. Vielmehr trifft diese Versprechen den Kern der Stammzelltherapie von Hemostemix: Das Unternehmen hat Herzpatienten, Patienten mit diabetischem Fuß und Patienten mit vaskulärer Demenz unter wissenschaftlicher Begleitung mit statistisch nachgewiesenen Erfolgen behandelt!

Heute können all diejenigen, die Stammzellen zur Regenerierung ihres Durchblutungssystems benötigen, diese auch erhalten. Bald, so die Prognose des Unternehmens, wird es seine Therapie so natürlich und regelmäßig anbieten, wie man es von einem jährlichen Kurbesuch gewohnt ist. Wer wollte nicht den klaren Verstand und die Lebensqualität, die wir in unseren 40ern und 50ern genießen, bis weit in unsere 80er und 90er Jahre hinein erhalten?

Hemostemix hat 498 Personen mit vollständiger Sicherheit und statistisch signifikanten Ergebnissen behandelt. Das Unternehmen hat seine wissenschaftlichen Daten aus sieben klinischen Studien mit 318 Probanden in führenden Fachzeitschriften veröffentlicht, darunter Stem Cell Research und Science. Die Therapie des Unternehmens ist sowohl sicher als auch wirksam bei der Regenerierung der Durchblutung, wo der Körper Bedarf signalisiert. Wie bei jeder medizinischen Innovation, die alltäglich wird (denken Sie an Schlankheitspillen), ist der Bedarf groß.

Denken Sie an die Behandlung von Brustschmerzen (Angina pectoris), eine Behandlung für das Herz nach einem Herzinfarkt oder die Behandlung von Durchblutungsstörungen in Zehen, Füßen und Beinen. Hemostemix hat sieben klinische Studien abgeschlossen und veröffentlicht, die zeigen, dass es jede dieser Erkrankungen bei Patienten behandelt, für die es keine anderen Behandlungsmöglichkeiten gab. Ein Patient ohne Behandlungsoption befindet sich in der Regel im Endstadium seines Krankheitsprozesses. Er ist sehr krank und hat alle chirurgischen, medizinischen und pharmazeutischen Möglichkeiten ausgeschöpft. Nehmen wir zum Beispiel einen typischen Herzpatienten, der Stents und eine Bypass-Operation erhalten hat, maximal medikamentös behandelt wird und keine weiteren Optionen mehr hat. Dies sind die bisherigen Patienten von Hemostemix.

Die Stammzellentherapie von Hemostemix wird aus dem Blut des Patienten hergestellt. Das Unternehmen bietet seine Behandlung acht Patientengruppen an, die alle chirurgischen, medizinischen und pharmazeutischen Optionen ausgeschöpft haben, oder Personen, die zu dem Schluss kommen: Warum warten, bis mir die Optionen ausgehen? Hemostemix behandelt beispielsweise Patienten, bei denen eine Amputation der Gliedmaßen droht (chronische, durchblutungsbedingte Extremitätenischämie, CLTI), die an peripherer arterieller Verschlusskrankheit leiden oder chronische Gliederschmerzen haben. Bei Herzpatienten werden im Rahmen spezieller Zugangsprogramme Angina pectoris, ischämische Kardiomyopathie (Plaque-Ablagerung), dilatative Kardiomyopathie (Verdickung der Herzwand), kongestive Herzinsuffizienz und vaskuläre Demenz behandelt.

Diabetiker, die zu CLTI-Patienten ohne Behandlungsmöglichkeit werden, haben eine Sterblichkeitsrate von 60 % innerhalb von fünf Jahren. In der Phase-II-Studie von Hemostemix wurde von der University of Toronto und der University of British Columbia festgestellt, dass bei 83 % der bis zu 4,5 Jahre lang beobachteten Patienten die Gliedmaßen gerettet wurden, Geschwüre heilten, die Schmerzen aufhörten und keine Sterblichkeit zu verzeichnen war.

In seiner dritten Studie zur Behandlung von Herzerkrankungen ohne Behandlungsmöglichkeit, die im November 2023 in Stem Cell Research & Therapy veröffentlicht wurde, bestätigte Hemostemix die Ergebnisse zweier früherer unabhängiger Studien: Die Therapie verbesserte 27 % des Blutvolumens, das bei jedem Herzschlag ausgestoßen wird, bei Patienten, die an ischämischer Kardiomyopathie leiden, und verbesserte das Blutvolumen, das bei jedem Herzschlag ausgestoßen wird, bei Patienten, die an dilatativer Kardiomyopathie leiden, um bis zu 47 %. Diese Ergebnisse waren statistisch ebenso signifikant wie in der ersten Studie mit 41 Patienten und der zweiten Studie mit 106 Patienten.

Mit seiner firmeneigenen Stammzelltherapie geht Hemostemix diese schwächenden Erkrankungen früher im Krankheitsverlauf an, um Einnahmen zu erzielen. In dieser Hinsicht ist Hemostemix kein Start-up mehr. Die Gründung des Unternehmens liegt 21 Jahre zurück. Inzwischen wurden mehr als 45,8 Millionen CAD investiert, darunter mehr als 9,1 Millionen CAD durch das Management und die Direktoren seit 2020.

Hemostemix wurde 2005 auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos mit dem "Technology Pioneer Award" ausgezeichnet, weil das Unternehmen wissenschaftlich nachgewiesen hat, dass in 250 ml Blut eines Patienten genügend Stammzellen vorhanden sind, um daraus eine Therapie zu entwickeln.

Der Weg von einer guten Idee bis zur Umsatzrealisierung ist jedoch lang und steinig. Es spricht für das Unternehmen, dass es seine Therapie nach so langer Zeit immer noch auf den Markt bringt. Das Management hat erhebliche Fortschritte erzielt, durchgehalten und zusammen mit dem Vorstand seit Januar 2020 etwa 9 Millionen Dollar investiert.

Klarer Weg zu Umsatzerlösen voraus

Während der klinischen Phase-II-Studie entschied sich das Unternehmen, nicht auf Einnahmen zu setzen, um Risiken zu minimieren. Angesichts der Ergebnisse der Phase II und der Fähigkeit von Hemostemix, Patienten ohne Behandlungsoption im Rahmen spezieller Zugangsprogramme zu behandeln, handelte das Management jedoch einen Vertrag zur Herstellung seiner Therapie bei CytoImmune Therapeutics Inc. aus.

Jetzt konzentriert sich das Unternehmen auf den Verkauf seiner Therapie an Patienten, für die es keine andere Behandlungsmöglichkeit gibt, und an vermögende Privatpersonen, die eine verbesserte Lebensqualität und Langlebigkeit oder verbesserte kognitive Fähigkeiten (vaskuläre Demenz) anstreben. Diese Behandlungen werden mit Fachärzten geplant, die bereits Patienten mit der Hemostemix-Therapie behandelt haben, darunter drei Kardiologen, die mehr als 200 Herzpatienten behandelt haben.

Abbildung 1: Hemostemix erhöht ab sofort die Produktion.

Das Unternehmen beginnt mit 20 Chargen pro Monat und strebt bis 2026 eine Verdoppelung auf 40 Chargen pro Monat an. Gleichzeitig entwickelt das Unternehmen ein automatisiertes Produktionssystem. Mithilfe von Robotern wird das Unternehmen den Produktionsprozess simulieren, um eine Skalierung auf 240 Behandlungen pro Monat zu ermöglichen. Bei 20 Behandlungen pro Monat prognostiziert das Unternehmen einen Jahresumsatz von 8.800.000 US-Dollar.

Zwei Arten von Stammzellen

Um die besondere Position von Hemostemix im Vergleich zu seinen Konkurrenten zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, dass es zwei Hauptarten von Stammzellen gibt. Es gibt Stammzellen, die aus dem Körper des Patienten stammen (autolog), und es gibt Stammzellen, die aus dem Körper eines Spenders stammen (allogen). Intuitiv und wissenschaftlich gesehen ist es vorteilhaft, die eigenen Stammzellen zu verwenden, da sie völlig sicher sind und die natürlichen Heilungsprozesse des Körpers besser nutzen können. So navigiert beispielsweise die Therapie von Hemostemix mithilfe eines GPS-ähnlichen Mechanismus zum Ort des Bedarfs, nistet sich dort ein, schafft eine neue Zirkulation und rekrutiert andere Stammzellen, um die Regeneration des Bedarfsorts zu unterstützen.

Der Markt für Herzkrankheiten wird auf 5,7 Milliarden US-Dollar geschätzt und der Markt für kritische Extremitätenischämie auf 3,5 Milliarden US-Dollar. Weltweit leiden etwa 126 Millionen Menschen an einer Herzkrankheit, die als ischämische Kardiomyopathie bekannt ist. Etwa 236 Millionen Menschen weltweit leiden an einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit, die den Blutfluss zu Zehen, Füßen und Beinen beeinträchtigt. Etwa 23 Millionen degenerieren zu CLTI, und etwa 5 Millionen sind CLTI-Patienten ohne Behandlungsmöglichkeit, denen eine Amputation der Gliedmaßen droht.

Abbildung 2: Das Bild zeigt deutlich, wie die Vorläuferzellen der Blutgefäße (ACP; Angiogenic Cell Precursors) an den Ort der Ischämie gelangen, wo der Körper signalisiert, dass er eine neue Blutversorgung benötigt. Dieser Patient wurde vor einer Amputation bewahrt. Seine Zehen heilten.

Abbildung 3: Übersicht über die Wettbewerber.

Genau genommen sind die Blutgefäßvorläuferzellen (ACP-01, Angiogenic Cell Precursors) von Hemostemix nur eines von drei Produkten, die Hemostemix aus dem Blut des Patienten herstellen kann. Aus dem Blut des Patienten werden auch Vorläufer von Nervenzellen (NCP-01; Neuronal Cell Precursors) und Vorläufer von Herzmuskelzellen (CCP-01; Cardiomyocyte Cell Precursors) gewonnen. Hemostemix ist in diesem Zusammenhang eine Plattformtechnologie. NCP und CCP sind noch nicht kommerziell verfügbar. Das Potenzial ist jedoch auch hier erheblich: NCP könnte sich ideal für eine noch junge Technologie eignen, bei der Elektroden in das Gehirn von Tetraplegikern implantiert werden. Dieser Ansatz ist vor allem durch Neuralink (), ein Unternehmen von Elon Musk, bekannt geworden. Hemostemix ist der Ansicht, dass NCP zusammen mit ACP die Signalübertragung zwischen Gehirn und Elektrode verbessern und die Langlebigkeit des Implantats erhöhen wird, wodurch die Notwendigkeit zusätzlicher Operationen verringert werden könnte.

Der Kardiomyozyten-Zellvorläufer ist ein Herzzellenvorläufer. Stellen Sie sich vor, Ihre eigenen Herzstammzellen schlagen in einer Schale. In Zukunft könnte er mit einem Biogerüst verschmolzen werden, um ein Herzpflaster herzustellen.

ACP ist für Ärzte sehr einfach anzuwenden, da es in ihre bestehende Praxis passt. Beispielsweise entnimmt die Krankenschwester dem Patienten am ersten Tag Blut und schickt es per Kurier an Hemostemix, wo es zentral verarbeitet wird. Nach der Blutentnahme vereinbart die Krankenschwester einen Termin für den Patienten in sieben Tagen. Der Arzt erhält gebrauchsfertige Spritzen. Wenn keine andere Möglichkeit besteht, eine kritische Extremitätenischämie zu behandeln, injiziert der Arzt die Therapie in einem ambulanten Eingriff in das Bein des Patienten. Bei einer Herzbehandlung befinden sich der Kardiologe und der Patient in einem Katheterlabor, wo der Kardiologe die Stammzellen direkt in die Kollateralarterien injiziert, die das Herz versorgen. Dies ist ein routinemäßiger Kathetereingriff.

Produktion von 20 auf 240 Chargen pro Monat steigern

Hemostemix ist nun bereit für die Phase-III-Studie zur kritischen Extremitätenischämie. Das Unternehmen plant, die Studie aus dem Cashflow zu finanzieren, der durch die Behandlungen von Patienten ohne Behandlungsmöglichkeiten generiert wird.

Das Unternehmen plant, dass CytoImmune mit einem Team in einer Schicht 20 Behandlungen pro Monat durchführt, um einen Jahresumsatz von 8.800.000 US-Dollar zu erzielen. Durch die Erweiterung auf zwei oder drei Schichten kann der Umsatz verdoppelt und verdreifacht werden. Danach soll durch die Automatisierung der Produktionsprozesse ein größeres Volumen (12-fach) erreicht werden. Hemostemix erwartet, bis zum vierten Quartal 2025 Barmittel zu generieren und 2026 einen positiven Cashflow zu erzielen. Um dies zu erreichen, wird Hemostemix den Umsatz in den kommenden Monaten steigern.

Fazit: Hemostemix ist das, was an der Börse als "gefallener Engel" bekannt ist. Genau aus diesem Grund sehen wir das Unternehmen auch als einen "Bluesky Trade". Die Aktien von Hemostemix wurden beim Börsengang im Jahr 2014 zu einem Gegenwert von über 20 CAD gehandelt! Heute liegt der Aktienkurs im Bereich der Penny Stocks und die Marktkapitalisierung spiegelt nur einen Bruchteil dessen wider, was bereits in das Unternehmen investiert wurde.

Die medizinischen Unwägbarkeiten sind heute aber viel geringer als noch vor einigen Jahren. Die klinischen Studien zeigen, dass Hemostemix eine bahnbrechende Behandlung für Herzkrankheiten und chronische, die Gliedmaßen bedrohende Ischämie bietet.

Es besteht kein Risiko für den Patienten, da die Therapie aus der DNA des Patienten besteht. Daher gibt es keine ethischen Bedenken hinsichtlich der Herkunft der Stammzellen. Die Therapie ist sicher und wirksam. Das Verfahren ist patentiert, skalierbar und rentabel. Mit dem Abschluss einer erfolgreichen klinischen Phase-III-Studie der FDA wird Hemostemix zu einem sehr begehrten Übernahmeziel.

Wir halten Hemostemix für eine spannende Investition in die Biotechnologie zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wir werden von nun an hier über die Fortschritte des Unternehmens berichten.

