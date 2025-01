Der DAX hat sich am Dienstag wieder stärker präsentiert. Er ging mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 20.271,33 Zählern aus dem Handel. Am heutigen Mittwoch dürfte der deutsche Leitindex aber zunächst auf der Stelle treten. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen unverändert bei 20.271 Zählern.Konjunkturseitig stehen am Nachmittag wichtige Daten zu den US-Verbraucherpreisen für Dezember auf dem Programm. Auf Unternehmensseite kommt die US-Berichtssaison in Fahrt. Die US-Banken JPMorgan Chase, Wells ...

Den vollständigen Artikel lesen ...