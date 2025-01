EQS-News: Allane SE / Schlagwort(e): Kooperation

PRESSEMITTEILUNG Allane Mobility Group elektrifiziert Großkundenflotte und setzt Maßstäbe für nachhaltige Mobilität Pullach, 15. Januar 2025 - Die Allane Mobility Group, Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, hat die Serviceflotte eines renommierten Großkunden elektrifiziert. Das Projekt wurde von Allane Fleet in Zusammenarbeit mit Kia Deutschland, Locio und Autohaus Dinnebier umgesetzt. Mit über 50 E-Fahrzeugen ist es das bisher größte Elektrifizierungsprojekt von Allane Fleet. Damit hat die Allane Mobility Group einen weiteren Meilenstein in der Umsetzung ihrer Strategie FAST LANE 27 erreicht und den Anteil an E-Fahrzeugen in Flotten weiter erhöht. Sandra Röder-Petermann, Key Account Managerin bei Allane Fleet: "Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir eine zukunftssichere Flottenlösung entwickelt, die Nachhaltigkeit, Effizienz und Flexibilität vereint. Das Projekt verdeutlicht eindrucksvoll, wie wir durch eine enge Zusammenarbeit innovative und nachhaltige Mobilitätskonzepte umsetzen können. So machen wir zukunftsorientierte Mobilität für Unternehmen greifbar und schaffen nachhaltige Perspektiven. Besonders bedeutend ist dieses Projekt auch für unser Competence Center New Mobility, da es die richtungsweisenden Entwicklungen im Bereich der ganzheitlichen Mobilitätslösungen unterstreicht, für die sich das Team mit großem Engagement einsetzt." Alexander Schmidt, Geschäftsführer von Locio: "Das Projekt zeigt, wie schnell wir nachhaltige Mobilitätslösungen mit starken Partnern umsetzen können. Mit unserer flexiblen Ladelösung können die Dienstwagennutzer direkt mit der Fahrzeugauslieferung zuhause laden und die Kosten unkompliziert mit ihrem Arbeitgeber abrechnen. Wir freuen uns, gemeinsam mit Allane Fleet und Kia die Elektrifizierung von Flotten voranzutreiben." Marcel Dinnebier, Geschäftsführer von Autohaus Dinnebier: "Wir, das Autohaus Dinnebier, sind stolz darauf, mit der Allane Fleet und Kia Deutschland zusammenzuarbeiten. Mit der umfassenden Modellpalette von Kia bieten wir unseren Partnern und Kunden stets die passende Lösung an. Die hervorragende Zusammenarbeit mit Allane Fleet und Kia Deutschland ermöglicht es uns, gemeinsam höchste Standards in Service und Fahrzeugbereitstellung zu gewährleisten." Alexander Post, Key Account Manager Fleet bei Kia Deutschland: "Die Zusammenarbeit mit Allane Fleet und unseren Partnern unterstreicht die Stärke unserer Kia-Produktpalette und seine Relevanz für zukunftsorientierte Flottenlösungen. Wir freuen uns, mit diesem Projekt einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Mobilität gemacht zu haben." In Kooperation mit Kia Deutschland, Locio und Autohaus Dinnebier entwickelte Allane Fleet eine flexible, wirtschaftliche und zukunftssichere Lösung, die sowohl den Anforderungen des Unternehmenskunden als auch den Bedürfnissen der Dienstwagennutzer gerecht wird. Im Zentrum stand die Elektrifizierung der Flotte, wobei der vollelektrische Kia Niro - mit hoher Reichweite, großzügigem Raumangebot und flexiblen Einsatzmöglichkeiten - als Flottenfahrzeug gewählt wurde. Durch die innovativen Lade- und Abrechnungslösungen des Partners Locio wurde eine nahtlose Integration der Ladeinfrastruktur ermöglicht, wobei sowohl private als auch dienstliche Nutzungsparameter präzise erfasst werden können. Indem alle Ladedaten automatisch an den Arbeitgeber übermittelt werden, entfällt für die Fahrer die manuelle Abrechnung. Damit spiegelt das Projekt nicht nur die technische Innovationskraft der beteiligten Partner wider, sondern auch, wie nachhaltige Mobilitätslösungen Effizienz und Benutzerfreundlichkeit miteinander verbinden können. Bildmaterial zum gemeinsamen Projekt von Allane Fleet, Kia Deutschland, Locio und Autohaus Dinnebier ist hier verfügbar (v. l. n. r.: Alexander Post, Marcel Dinnebier, Sandra Röder-Petermann, Alexander Schmidt).



Über Allane Mobility Group:

Die Allane Mobility Group mit Sitz in Pullach ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftssegmenten Online Retail, Flottenleasing, Captive Leasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen. Privat- und Gewerbekunden nutzen die Online- und Offline-Plattformen von Allane, um kostengünstig Neufahrzeuge zu leasen oder Gebrauchtfahrzeuge aus einem großen Bestand zu erwerben. Firmenkunden profitieren vom kosteneffizienten Full-Service-Leasing ihres Fuhrparks und von einer umfassenden Expertise im Fuhrparkmanagement. Die Allane SE (ISIN: DE000A0DPRE6) ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die Gruppe einen Konzernumsatz von rund 619 Millionen Euro. Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 % die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Gemeinschaftsunternehmen der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc. www.allane-mobility-group.com

Pressekontakt:

Kirchhoff Consult

allane@kirchhoff.de



