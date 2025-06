EQS-News: Allane SE / Schlagwort(e): Jahresbericht/Prognose

Allane Mobility Group verzeichnet 2024 Wachstum im operativen Geschäft



PRESSEMITTEILUNG Allane Mobility Group verzeichnet 2024 Wachstum im operativen Geschäft Operativer Konzernumsatz steigt um 33,5 % auf 457,6 Mio. Euro

Konzernvertragsbestand mit 143.500 Verträgen 14,1 % über dem Wert vom 31. Dezember 2023

EBT sinkt durch außerplanmäßige Abschreibungen auf -49,3 Mio. Euro

Anhaltendes Wachstum für 2025 geplant Pullach, 13. Juni 2025 - Die Allane Mobility Group, Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, ist im Geschäftsjahr 2024 sowohl im Konzernvertragsbestand als auch im operativen Konzernumsatz gewachsen. Der Konzernvertragsbestand erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 14,1 % auf 143.500 Verträge (31. Dezember 2023: 125.800 Verträge). Den größten Anteil am Zuwachs verzeichnete das Geschäftssegment Captive Leasing. Der operative Konzernumsatz stieg infolgedessen um 33,5 % auf 457,6 Mio. Euro (2023: 342,7 Mio. Euro). Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet das Unternehmen deutliche Zuwächse bei Vertragsbestand, operativem Konzernumsatz und Ergebnis vor Steuern. Eckart Klumpp, Vorstandsvorsitzender der Allane SE: "Das starke Wachstum im Captive Leasing zeigt, dass wir mit unserer strategischen Ausrichtung die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt haben. Der Ausbau unseres Vertragsbestands reflektiert die hohe Relevanz unserer Mobilitätslösungen und bildet die Grundlage für weiteres profitables Wachstum. Gleichzeitig arbeiten wir intensiv daran, unser Geschäftsmodell noch robuster gegenüber Marktschwankungen aufzustellen - insbesondere mit Blick auf die Entwicklung der Fahrzeugrestwerte." Geschäftsentwicklung

Zum 31. Dezember 2024 belief sich der Konzernvertragsbestand im In- und Ausland (ohne Franchise- und Kooperationspartner) auf 143.500 Verträge und lag damit 14,1 % über dem Niveau des Vorjahresstichtags (31. Dezember 2023: 125.800 Verträge). Der Konzernumsatz stieg im Geschäftsjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 20,7 % auf 747,3 Mio. Euro (2023: 619,2 Mio. Euro). Der operative Konzernumsatz, in dem Erlöse aus Fahrzeugverkäufen nicht enthalten sind, erhöhte sich um 33,5 % auf 457,6 Mio. Euro (2023: 342,7 Mio. Euro). Haupttreiber dieser positiven Entwicklung war der gestiegene Vertragsbestand, der zu höheren Leasingratenerlösen im Geschäftssegment Captive Leasing führte. Die Verkaufserlöse aus Leasingrückläufern sowie vermittelten bzw. vermarkteten Kundenfahrzeugen stiegen um 4,7 % auf 289,7 Mio. Euro (2023: 276,5 Mio. Euro). Diese Entwicklung resultierte primär aus Erlösen aus der Wiedervermarktung von Fremdfahrzeugen sowie aus einem moderat erhöhten Absatzvolumen gegenüber dem Vorjahr. Die durchschnittlichen Stückpreise blieben im Vergleich zum Vorjahr weitgehend stabil. Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich im Geschäftsjahr 2024 um 45,7 % auf 322,0 Mio. Euro (2023: 221,0 Mio. Euro). Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) verringerte sich hingegen auf -49,3 Mio. Euro (2023: 12,6 Mio. Euro). Der Rückgang ist im Wesentlichen auf außerplanmäßige Abschreibungen im Zusammenhang mit rückläufigen Restwerten von Elektrofahrzeugen zurückzuführen. Positiver Ausblick für das Geschäftsjahr 2025

Die Allane Mobility Group erwartet für das Geschäftsjahr 2025 Wachstum bei allen wichtigen Kennzahlen. So soll der Vertragsbestand in einer Bandbreite von 150.000 bis 170.000 Verträgen (2024: 143.500 Verträge) und der operative Konzernumsatz zwischen 570 und 620 Mio. Euro (2024: 412,9 Mio. Euro) liegen. Für das EBT geht das Unternehmen von einer Bandbreite von 25 bis 35 Mio. Euro (2024: -49,3 Mio. Euro) aus. Die vollständige Prognose für das Geschäftsjahr 2025 ist im Geschäftsbericht 2024 der Allane Mobility Group enthalten, der auf der Website des Unternehmens verfügbar ist. ---- Über Allane Mobility Group: Die Allane Mobility Group mit Sitz in Pullach ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftssegmenten Online Retail, Flottenleasing , Captive Leasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen. Privat- und Gewerbekunden nutzen die Online- und Offline-Plattformen von Allane , um kostengünstig Neufahrzeuge zu leasen oder Gebrauchtfahrzeuge aus einem großen Bestand zu erwerben. Firmenkunden profitieren vom kosteneffizienten Full-Service-Leasing ihres Fuhrparks und von einer umfassenden Expertise im Fuhrparkmanagement. Die Allane SE (ISIN: DE000A0DPRE6) ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die Gruppe einen Konzernumsatz von rund 747 Millionen Euro. Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 % die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Gemeinschaftsunternehmen der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc. www.allane-mobility-group.com Kontakt:

Allane Mobility Group

Investor Relations

+49 89 7080 81 610

ir@allane.com



